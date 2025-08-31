Dlaczego 1 września wyją syreny w polskich miastach? Jest komunikat

Poniedziałek 1 września to nie tylko pierwszy dzień nowego roku szkolnego, ale również dzień, w którym obchodzimy 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pierwszym polskim miastem zbombardowanym przez Niemców był Wieluń. Atak Luftwaffe nastąpił o 4.40. Aż 75 procent centrum miasta legło w gruzach, pod którymi zginęło prawie 1,2 tys. mieszkańców. Z okazji rocznicy wybuchu wojny w polskich miastach zawyją syreny alarmowe.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku podało, że w woj. podlaskim syreny uruchomią nie wszystkie samorządy. "Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania. Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne" - czytamy w komunikacie.

Harmonogram włączania syren 1 września 2025 roku w woj. podlaskim:

godz. 7:00 - Starostwo Powiatowe w Łomży,

godz. 8:50 - Starostwo Powiatowe w Kolnie,

godz. 9:00 - Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Miejski w Mońkach, Starostwo Powiatowe w Sejnach, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

godz. 10:00 - Urząd Miejski w Białymstoku,

godz. 10:30 - Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej,

godz. 11:59:30 - Starostwo Powiatowe w Grajewie, Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim, Urząd Miejski w Sokółce,

godz. 11:59:45 - Urząd Miejski w Supraślu, Urząd Miejski w Łomży, Urząd Miejski w Hajnówce, Starostwo Powiatowe w Suwałkach,

godz. 12:00 - Starostwo Powiatowe w Białymstoku (bez podległych centrali), Urząd Miejski w Siemiatyczach, Urząd Miejski w Suwałkach, Starostwo Powiatowe w Zambrowie,

godz. 12:00:15 - Urząd Miejski w Michałowie, Urząd Miejski w Wasilkowie, Urząd Miejski w Łapach,

godz. 19:00 - Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.

W Białymstoku główne uroczystości związane z 86. rocznicą wybuchu II wojny światowej odbędą się o godz. 10 pod Pomnikiem Obrońców Białegostoku na Wysokim Stoczku. "O 10.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe, które przypomną o wydarzeniach sprzed ponad osiemdziesięciu lat" - informuje urząd miejski w Białymstoku.