Dlaczego 1 września wyją syreny w polskich miastach? Jest komunikat

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-31 17:09

1 września 2025 roku w wielu polskich miastach zawyją syreny alarmowe. Dlaczego? Samorządy wydały specjalne komunikaty z informacją dla mieszkańców. W poniedziałek 1.09.2025 przypada 86. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Dlaczego 1 września wyją syreny w polskich miastach? Jest komunikat

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Poniedziałek 1 września to nie tylko pierwszy dzień nowego roku szkolnego, ale również dzień, w którym obchodzimy 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pierwszym polskim miastem zbombardowanym przez Niemców był Wieluń. Atak Luftwaffe nastąpił o 4.40. Aż 75 procent centrum miasta legło w gruzach, pod którymi zginęło prawie 1,2 tys. mieszkańców. Z okazji rocznicy wybuchu wojny w polskich miastach zawyją syreny alarmowe.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku podało, że w woj. podlaskim syreny uruchomią nie wszystkie samorządy. "Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania. Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne" - czytamy w komunikacie.

Harmonogram włączania syren 1 września 2025 roku w woj. podlaskim:

  • godz. 7:00 - Starostwo Powiatowe w Łomży,
  • godz. 8:50 - Starostwo Powiatowe w Kolnie,
  • godz. 9:00 - Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Miejski w Mońkach, Starostwo Powiatowe w Sejnach, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
  • godz. 10:00 - Urząd Miejski w Białymstoku,
  • godz. 10:30 - Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej,
  • godz. 11:59:30 - Starostwo Powiatowe w Grajewie, Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim, Urząd Miejski w Sokółce,
  • godz. 11:59:45 - Urząd Miejski w Supraślu, Urząd Miejski w Łomży, Urząd Miejski w Hajnówce, Starostwo Powiatowe w Suwałkach,
  • godz. 12:00 - Starostwo Powiatowe w Białymstoku (bez podległych centrali), Urząd Miejski w Siemiatyczach, Urząd Miejski w Suwałkach, Starostwo Powiatowe w Zambrowie,
  • godz. 12:00:15 - Urząd Miejski w Michałowie, Urząd Miejski w Wasilkowie, Urząd Miejski w Łapach,
  • godz. 19:00 - Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.

Zobacz też: Poradnik bezpieczeństwa do pobrania w internecie. Co każdy Polak powinien wiedzieć? [PDF, JPG]

W Białymstoku główne uroczystości związane z 86. rocznicą wybuchu II wojny światowej odbędą się o godz. 10 pod Pomnikiem Obrońców Białegostoku na Wysokim Stoczku. "O 10.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe, które przypomną o wydarzeniach sprzed ponad osiemdziesięciu lat" - informuje urząd miejski w Białymstoku.

Strzelec Roman Lipiec ps. Adam wspomina Powstanie Warszawskie: „Byłem ranny cztery razy”
Poradnik bezpieczeństwa GOV.PL
54 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SYRENY ALARMOWE
II wojna światowa