Mróz nie odpuszcza. Ostrzeżenie IMGW. W tym regionie będzie najgorzej

Gdzie obowiązuje ostrzeżenie IMGW?

Ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem obejmuje następujące powiaty:

łomżyński

moniecki

grajewski

kolneński

augustowski

Mieszkańcy tych terenów powinni przygotować się na bardzo niskie temperatury, szczególnie w godzinach nocnych.

Prognoza temperatur i warunki pogodowe

Zgodnie z komunikatem IMGW, w nocy prognozowana jest temperatura minimalna miejscami od -16°C do -13°C. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od -8°C do -6°C. Dodatkowo przewidywany jest wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h, co może potęgować odczucie chłodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 procent.

Możliwe kolejne epizody silnego mrozu

IMGW informuje również, że w prognozach zagrożeń meteorologicznych silny mróz może ponownie wystąpić na terenie województwa podlaskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek. Oznacza to, że okres bardzo niskich temperatur może się wydłużyć, a kolejne ostrzeżenia nie są wykluczone.

Co oznacza ostrzeżenie I stopnia?

Ostrzeżenie I stopnia wydawane jest w przypadku warunków pogodowych mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia, a także utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Silny mróz może być szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, dzieci oraz osób przebywających na zewnątrz przez dłuższy czas. IMGW zaleca śledzenie kolejnych komunikatów pogodowych oraz zachowanie ostrożności.