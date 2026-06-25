Akcja ratunkowa nad zalewem Arkadia w Suwałkach. 14-latek był pod wodą 20 minut

Dramat nad zalewem Arkadia w Suwałkach. – W środę 24 czerwca doszło do kolejnej dramatycznej sytuacji, tym razem w wodach zalewu Arkadia przed 16. Pod lustrem wody zniknął nastolatek i został wyłowiony przez płetwonurków po około 20 minutach. O jego życie walczą teraz lekarze – przekazał rzecznik.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, napisał, że gdy chłopca wyciągnięto z wody, nie dawał oznak życia. Dzięki sprawnej akcji strażaków, policjantów i ratowników medycznych reanimacja zakończyła się powodzeniem, a czynności życiowe 14-latka zostały przywrócone jeszcze przed przewiezieniem go do szpitala.

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Prezydent przekazał również rodzinie nastolatka słowa wsparcia i wyraził nadzieję na jego szybki powrót do zdrowia. Jednocześnie zaapelował o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Przypomniał, że kąpielisko nad zalewem Arkadia pozostaje niestrzeżone, a oficjalny sezon z pełną obsadą ratowników rozpocznie się dopiero 1 lipca. Zwrócił się szczególnie do rodziców i opiekunów z prośbą o dopilnowanie dzieci oraz niewchodzenie do wody w miejscach niestrzeżonych.