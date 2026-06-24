Potężne upały nadciągają nad woj. podlaskie. IMGW ostrzega też przed burzami i gradem

Prognoza pogody dla woj. podlaskiego. Znaczny wzrost temperatur w czwartek i piątek

Czwartek oraz piątek przyniosą mieszkańcom regionu sporo słońca z uwagi na bardzo niewielkie zachmurzenie. W godzinach nocnych słupki rtęci zatrzymają się w granicach 14-16 stopni Celsjusza, natomiast w ciągu dnia powietrze nagrzeje się do 24-27 stopni. Odczuwalny chłód może przynieść jedynie słabo wiejący wiatr z kierunku północnego.

Znacznie bardziej gorąco zrobi się już w trakcie pierwszego dnia weekendu. W sobotę temperatura nocą wyniesie od 15 do 17 stopni Celsjusza, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 27 do 29 stopni. Nad regionem utrzyma się pogodne niebo, a podmuchy z południowego zachodu nie będą stanowić żadnego problemu.

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Najwyższe wartości na termometrach mieszkańcy zaobserwują w niedzielę. Eksperci z IMGW zapowiadają tego dnia znikome zachmurzenie, a słońce rozgrzeje powietrze do 30-33 stopni Celsjusza. Nawet po zapadnięciu zmroku utrzyma się wysoka temperatura w granicach 17-19 stopni, przy jednoczesnym delikatnym wietrze południowo-zachodnim.

W obliczu nadchodzącej fali gorąca ratownicy stanowczo przypominają o konieczności częstego picia wody, unikaniu przebywania na zewnątrz w pełnym słońcu oraz sprawdzaniu samopoczucia małych dzieci i osób w podeszłym wieku.

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Poważne zawirowania atmosferyczne dotrą do regionu na przełomie niedzieli i poniedziałku. Nad województwem pojawią się gęstsze chmury, a w wielu miejscach rozpoczną się intensywne wyładowania atmosferyczne. Meteorolodzy analizujący mapy pogodowe zwracają również uwagę na wysokie ryzyko wystąpienia miejscowych opadów gradu.

Zjawiskom burzowym będą wciąż towarzyszyć wyjątkowo wysokie wartości na termometrach, sięgające od 29 do 32 stopni Celsjusza. Zmieni się natomiast cyrkulacja powietrza i wiatr obierze kierunek północno-zachodni, a w trakcie najsilniejszych nawałnic jego porywy osiągną prędkość do 75 km/h.

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We wtorek sytuacja synoptyczna ulegnie zdecydowanej poprawie i nad terytorium województwa ponownie zaświeci słońce. Opadające chmury odsłonią niebo, jednak powietrze będzie zauważalnie chłodniejsze w porównaniu do gorącego weekendu. Słupki rtęci wskażą w nocy od 12 do 14 stopni Celsjusza, by za dnia podskoczyć maksymalnie do 23-26 stopni przy spokojnym wietrze z zachodu i północnego zachodu.