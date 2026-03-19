Dziecko wyjechało ładowarką na drogę. 12-latek pomylił przyciski

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-19 7:28

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na drodze w gminie Wyszki (woj. podlaskie). 12-letni chłopiec wsiadł za kierownicę ładowarki teleskopowej i doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Dziecko wyjechało ładowarką na drogę. 12-latek pomylił przyciski

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Do zdarzenia doszło w gminie Wyszki, w rejonie Mulawicz
  • 12-latek kierował ładowarką teleskopową
  • Chłopiec wziął maszynę bez zgody rodziców
  • Doszło do cofania i uderzenia w samochód osobowy
  • Nieletni tłumaczył, że pomylił przyciski
  • Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Nieletni kierowca spowodował kolizję

Policjanci ruchu drogowego zostali wezwani w rejon miejscowości Mulawicze, gdzie doszło do kolizji z udziałem maszyny rolniczej i auta osobowego. Na miejscu zastali oba pojazdy oraz osoby nimi kierujące. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że ładowarka teleskopowa w pewnym momencie zatrzymała się na drodze, po czym zaczęła cofać. Wówczas uderzyła w jadący za nią samochód osobowy.

Jak się okazało, za kierownicą maszyny siedział 12-latek. Chłopiec powiedział policjantom, że zabrał pojazd należący do rodziców bez ich wiedzy i pojechał w stronę pola. W trakcie jazdy doszło do pomyłki w obsłudze maszyny, co doprowadziło do cofania i zderzenia z autem. Nieletni oczywiście nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem.

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Po zakończeniu czynności chłopiec został przekazany pod opiekę rodziców. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

