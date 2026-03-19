Dziecko wyjechało ładowarką na drogę. 12-latek pomylił przyciski

- Do zdarzenia doszło w gminie Wyszki, w rejonie Mulawicz
- 12-latek kierował ładowarką teleskopową
- Chłopiec wziął maszynę bez zgody rodziców
- Doszło do cofania i uderzenia w samochód osobowy
- Nieletni tłumaczył, że pomylił przyciski
- Sprawa trafi do sądu rodzinnego
Nieletni kierowca spowodował kolizję
Policjanci ruchu drogowego zostali wezwani w rejon miejscowości Mulawicze, gdzie doszło do kolizji z udziałem maszyny rolniczej i auta osobowego. Na miejscu zastali oba pojazdy oraz osoby nimi kierujące. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że ładowarka teleskopowa w pewnym momencie zatrzymała się na drodze, po czym zaczęła cofać. Wówczas uderzyła w jadący za nią samochód osobowy.
Jak się okazało, za kierownicą maszyny siedział 12-latek. Chłopiec powiedział policjantom, że zabrał pojazd należący do rodziców bez ich wiedzy i pojechał w stronę pola. W trakcie jazdy doszło do pomyłki w obsłudze maszyny, co doprowadziło do cofania i zderzenia z autem. Nieletni oczywiście nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem.
Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Po zakończeniu czynności chłopiec został przekazany pod opiekę rodziców. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.