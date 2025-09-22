Dzień Bez Samochodu. W Białymstoku darmowe autobusy dla pasażerów BKM

22 września obchodzony jest Dzień Bez Samochodu – finał Europejskiego Tygodnia Mobilności.

W Białymstoku tego dnia przejazdy autobusami BKM są bezpłatne na wszystkich liniach.

UM Białystok zachęca: Nie szukaj parkingu – znajdź przystanek.

Akcja ma ograniczyć ruch aut, korki i poprawić jakość powietrza.

W poniedziałek, 22 września, w całej Polsce obchodzony jest Dzień Bez Samochodu, będący finałem Europejskiego Tygodnia Mobilności. To akcja, której celem jest zachęcenie kierowców do rezygnacji z samochodu choćby na jeden dzień i skorzystania z alternatywnych środków transportu – pieszo, rowerem czy komunikacją miejską.

Wydarzenie ma zwrócić uwagę na problem nadmiernego ruchu samochodowego w miastach, zanieczyszczeń powietrza oraz korków. Coraz więcej samorządów włącza się w obchody, oferując kierowcom atrakcyjne alternatywy.

W ramach akcji Urząd Miejski w Białymstoku przygotował specjalną ofertę dla mieszkańców i gości miasta. - Tego dnia wszyscy pasażerowie Białostockiej Komunikacji Miejskiej będą mogli podróżować autobusami bezpłatnie – bez względu na linię czy trasę. Zachęcamy kierowców, aby zamiast szukać miejsca parkingowego, wsiedli do autobusu. Nie szukaj parkingu – znajdź przystanek. - znajdź przystanek – podkreśla UM Białystok.

Czytaj też: Zaginęła 32-letnia Agnieszka z Białegostoku. Policja prosi o pomoc22 września warto odłożyć kluczyki do samochodu i skorzystać z alternatywy. Bezpłatna komunikacja miejska w Białymstoku to okazja, by sprawdzić, jak można szybko i wygodnie poruszać się po mieście, jednocześnie dbając o środowisko i zmniejszając uliczne korki.