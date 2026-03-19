Dziki opanowują Białystok. Miasto wykłada specjalny preparat

Jacek Chlewicki
2026-03-19 8:58

Problem dzików w Białymstoku narasta. Zwierzęta coraz częściej pojawiają się w pobliżu bloków, szkół i ulic, gdzie bez trudu znajdują pożywienie. Miasto zdecydowało się na konkretne działania. Straż Miejska rozpoczyna akcję, która ma ograniczyć ich obecność na terenach zamieszkałych.

Autor: UM Białystok/ Materiały prasowe
  • Straż Miejska rozpoczyna akcję przeciw dzikom
  • na osiedlach pojawi się preparat odstraszający
  • środek nie jest toksyczny i działa zapachowo
  • mieszkańcy proszeni są o ostrożność i pilnowanie dzieci
  • zgłoszenia należy kierować pod numer 986

W wyznaczonych rejonach miasta rozsypany zostanie specyficzny środek odstraszający. Mowa o granulacie wydzielającym mocną woń, która ma skutecznie zniechęcać dziki do zbliżania się do ludzkich siedzib. Substancja trafi przede wszystkim na obszary zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz w lokalizacje, gdzie zwierzęta widywane są najczęściej.

Zastosowany środek ma za zadanie wyłącznie odstraszać. Według zapewnień służb, substancja nie jest toksyczna i nie stwarza niebezpieczeństwa ani dla ludzi, ani dla przyrody. Jej skuteczność utrzymuje się bez względu na warunki atmosferyczne. Mimo tych gwarancji, apeluje się o zachowanie rozwagi. Kategorycznie zabrania się dotykania i przemieszczania rozsypanego granulatu. Należy szczególnie pilnować najmłodszych, by nie miały z nim styczności. Wszelkie incydenty z udziałem dzików należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej, dzwoniąc na numer 986.

Polecany artykuł:

Opluł ołtarz i rzucił krzyżem. Szokujące sceny w kościele

Gdzie pojawi się odstraszacz na dziki w Białymstoku? Lista miejsc

Akcja obejmie szereg lokalizacji rozrzuconych po całym mieście. Środek zostanie wyłożony między innymi:

  • na osiedlach w rejonie ul. Rumiankowej i Lnianej
  • w okolicach ul. gen. Sikorskiego oraz Batalionów Chłopskich
  • w pobliżu ul. Armii Krajowej i Niskiej
  • na terenie Szkoły Podstawowej nr 49 i Przedszkola Samorządowego nr 80
  • przy ulicach: Skrajnej, Witosa, Upalnej, Popiełuszki, Marczukowskiej i Hetmańskiej
  • w rejonie al. Jana Pawła II, ul. Kołłątaja i Dworskiej
  • w strefach przemysłowych wzdłuż ul. Produkcyjnej i Przedsiębiorców
  • w pobliżu giełdy przy ul. gen. Andersa
  • w Lesie Pietrasze

Jak zapowiadają władze Białegostoku, to dopiero początek zaplanowanych działań. Zależnie od rozwoju sytuacji i napływających od mieszkańców zgłoszeń, obszar interwencji może zostać w przyszłości powiększony.

Polecany artykuł:

Balony spadły na prywatne podwórko w Białymstoku. Sprawą zajęły się służby
Sfora dzikich psów zagraża mieszkańcom
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁYSTOK