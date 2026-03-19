Dziki opanowują Białystok. Miasto wykłada specjalny preparat

Straż Miejska rozpoczyna akcję przeciw dzikom

na osiedlach pojawi się preparat odstraszający

środek nie jest toksyczny i działa zapachowo

mieszkańcy proszeni są o ostrożność i pilnowanie dzieci

zgłoszenia należy kierować pod numer 986

W wyznaczonych rejonach miasta rozsypany zostanie specyficzny środek odstraszający. Mowa o granulacie wydzielającym mocną woń, która ma skutecznie zniechęcać dziki do zbliżania się do ludzkich siedzib. Substancja trafi przede wszystkim na obszary zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz w lokalizacje, gdzie zwierzęta widywane są najczęściej.

Zastosowany środek ma za zadanie wyłącznie odstraszać. Według zapewnień służb, substancja nie jest toksyczna i nie stwarza niebezpieczeństwa ani dla ludzi, ani dla przyrody. Jej skuteczność utrzymuje się bez względu na warunki atmosferyczne. Mimo tych gwarancji, apeluje się o zachowanie rozwagi. Kategorycznie zabrania się dotykania i przemieszczania rozsypanego granulatu. Należy szczególnie pilnować najmłodszych, by nie miały z nim styczności. Wszelkie incydenty z udziałem dzików należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej, dzwoniąc na numer 986.

Gdzie pojawi się odstraszacz na dziki w Białymstoku? Lista miejsc

Akcja obejmie szereg lokalizacji rozrzuconych po całym mieście. Środek zostanie wyłożony między innymi:

na osiedlach w rejonie ul. Rumiankowej i Lnianej

w okolicach ul. gen. Sikorskiego oraz Batalionów Chłopskich

w pobliżu ul. Armii Krajowej i Niskiej

na terenie Szkoły Podstawowej nr 49 i Przedszkola Samorządowego nr 80

przy ulicach: Skrajnej, Witosa, Upalnej, Popiełuszki, Marczukowskiej i Hetmańskiej

w rejonie al. Jana Pawła II, ul. Kołłątaja i Dworskiej

w strefach przemysłowych wzdłuż ul. Produkcyjnej i Przedsiębiorców

w pobliżu giełdy przy ul. gen. Andersa

w Lesie Pietrasze

Jak zapowiadają władze Białegostoku, to dopiero początek zaplanowanych działań. Zależnie od rozwoju sytuacji i napływających od mieszkańców zgłoszeń, obszar interwencji może zostać w przyszłości powiększony.