Dziki opanowują Białystok. Miasto wykłada specjalny preparat

- Straż Miejska rozpoczyna akcję przeciw dzikom
- na osiedlach pojawi się preparat odstraszający
- środek nie jest toksyczny i działa zapachowo
- mieszkańcy proszeni są o ostrożność i pilnowanie dzieci
- zgłoszenia należy kierować pod numer 986
W wyznaczonych rejonach miasta rozsypany zostanie specyficzny środek odstraszający. Mowa o granulacie wydzielającym mocną woń, która ma skutecznie zniechęcać dziki do zbliżania się do ludzkich siedzib. Substancja trafi przede wszystkim na obszary zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz w lokalizacje, gdzie zwierzęta widywane są najczęściej.
Zastosowany środek ma za zadanie wyłącznie odstraszać. Według zapewnień służb, substancja nie jest toksyczna i nie stwarza niebezpieczeństwa ani dla ludzi, ani dla przyrody. Jej skuteczność utrzymuje się bez względu na warunki atmosferyczne. Mimo tych gwarancji, apeluje się o zachowanie rozwagi. Kategorycznie zabrania się dotykania i przemieszczania rozsypanego granulatu. Należy szczególnie pilnować najmłodszych, by nie miały z nim styczności. Wszelkie incydenty z udziałem dzików należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej, dzwoniąc na numer 986.
Gdzie pojawi się odstraszacz na dziki w Białymstoku? Lista miejsc
Akcja obejmie szereg lokalizacji rozrzuconych po całym mieście. Środek zostanie wyłożony między innymi:
- na osiedlach w rejonie ul. Rumiankowej i Lnianej
- w okolicach ul. gen. Sikorskiego oraz Batalionów Chłopskich
- w pobliżu ul. Armii Krajowej i Niskiej
- na terenie Szkoły Podstawowej nr 49 i Przedszkola Samorządowego nr 80
- przy ulicach: Skrajnej, Witosa, Upalnej, Popiełuszki, Marczukowskiej i Hetmańskiej
- w rejonie al. Jana Pawła II, ul. Kołłątaja i Dworskiej
- w strefach przemysłowych wzdłuż ul. Produkcyjnej i Przedsiębiorców
- w pobliżu giełdy przy ul. gen. Andersa
- w Lesie Pietrasze
Jak zapowiadają władze Białegostoku, to dopiero początek zaplanowanych działań. Zależnie od rozwoju sytuacji i napływających od mieszkańców zgłoszeń, obszar interwencji może zostać w przyszłości powiększony.