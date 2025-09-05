Ewakuacja w szkole w Białymstoku. Rozpylono nieznaną substancję

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-05 12:41

W piątek 5 września w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku przy ul. Konopnickiej konieczna była ewakuacja 455 osób. Powodem było rozpylanie nieznanej substancji.

W piątek, 5 września, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku przy ul. Konopnickiej 3 doszło do zdarzenia, które wymagało natychmiastowej interwencji służb. Jak poinformował młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w budynku rozpylono nieznaną substancję.

Ewakuacja 455 osób

W związku z sytuacją podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich znajdujących się w obiekcie – łącznie 455 osób, w tym uczniów oraz nauczycieli. Na miejsce wezwano strażaków, którzy przeprowadzili szczegółową analizę składu powietrza, aby ocenić zagrożenie i ustalić, czy konieczne jest podjęcie dodatkowych działań. Radio Białystok podaje, że rozpylona substancja to gaz pieprzowy. Pogotowie 4 osobom udzieło pomocy na miejscu.

Brak osób poszkodowanych

Jak przekazał rzecznik podlaskiej policji, żadna osoba nie wymagała przewiezienia do szpitala. Po zakończeniu działań służb uczniowie i nauczyciele wrócili do budynku szkoły i mogli kontynuować zajęcia.

