Gdzie uciec na majówkę? Ten region przyciąga turystów

Zbliżający się długi weekend majowy to dla wielu osób okazja do pierwszego wiosennego wyjazdu i odpoczynku poza domem. W tym czasie rośnie zainteresowanie miejscami, które oferują spokój, kontakt z naturą i mniej zatłoczone przestrzenie. Coraz częściej wybierane są regiony pozwalające na wyciszenie i aktywne spędzenie czasu z dala od dużych miast.

Podlaskie to jedna z propozycji na majówkę, która łączy różnorodne atrakcje turystyczne z wyjątkowym klimatem. Wśród najczęściej odwiedzanych miejsc znajdują się Supraśl z uzdrowiskowym charakterem, historyczny Tykocin oraz Białowieża, znana z Puszczy Białowieskiej i unikalnej przyrody. To region, który daje możliwość zarówno zwiedzania, jak i odpoczynku na łonie natury, co czyni go atrakcyjnym kierunkiem na długi weekend.

