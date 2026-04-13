Rynek Kościuszki w Białymstoku przyciąga tłumy. To miejsce tętni życiem o każdej porze roku

W ciągu dnia rynek pełni funkcję miejsca spotkań i odpoczynku. Wieczorami zmienia się w tętniącą życiem przestrzeń z licznymi lokalami i ogródkami. To właśnie tutaj odbywa się wiele wydarzeń – od koncertów po miejskie inicjatywy, które przyciągają mieszkańców z różnych części miasta.

Charakterystyczny układ placu sprawia, że jest to naturalne miejsce do zatrzymania się na chwilę lub dłuższego spaceru.

Symbol Białegostoku

Centralnym punktem rynku jest ratusz, który od lat uznawany jest za jeden z symboli Białegostoku. Wokół niego rozciąga się zabudowa złożona z kamienic, które nadają temu miejscu wyjątkowy charakter.

To przestrzeń, w której widać połączenie historii z nowoczesnością. Z jednej strony zachowane elementy dawnej architektury, z drugiej – współczesne życie miasta.

Każda pora roku nadaje temu miejscu inny wygląd. Latem dominuje ruch i wydarzenia plenerowe, zimą pojawiają się dekoracje i bardziej spokojna atmosfera. Niezależnie od sezonu, Rynek Kościuszki pozostaje jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Białymstoku.

Dla wielu osób to nie tylko punkt orientacyjny, ale przede wszystkim miejsce, do którego po prostu chce się wracać.

Białystok. Pościg za kierowcą BMW. 25-latek rozbił auto o latarnię