Rynek Kościuszki w Białymstoku przyciąga tłumy. To miejsce tętni życiem o każdej porze roku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-04-13 9:50

Rynek Kościuszki od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie Białegostoku. To właśnie tutaj krzyżują się codzienne drogi mieszkańców, a odwiedzający miasto najczęściej kierują swoje pierwsze kroki. Przestrzeń w centrum nie traci popularności i regularnie przyciąga zarówno spacerowiczów, jak i turystów.

Rynek Kościuszki w Białymstoku
Rynek Kościuszki w Białymstoku Rynek Kościuszki w Białymstoku Rynek Kościuszki w Białymstoku Rynek Kościuszki w Białymstoku
W ciągu dnia rynek pełni funkcję miejsca spotkań i odpoczynku. Wieczorami zmienia się w tętniącą życiem przestrzeń z licznymi lokalami i ogródkami. To właśnie tutaj odbywa się wiele wydarzeń – od koncertów po miejskie inicjatywy, które przyciągają mieszkańców z różnych części miasta.

Charakterystyczny układ placu sprawia, że jest to naturalne miejsce do zatrzymania się na chwilę lub dłuższego spaceru.

Symbol Białegostoku

Centralnym punktem rynku jest ratusz, który od lat uznawany jest za jeden z symboli Białegostoku. Wokół niego rozciąga się zabudowa złożona z kamienic, które nadają temu miejscu wyjątkowy charakter.

To przestrzeń, w której widać połączenie historii z nowoczesnością. Z jednej strony zachowane elementy dawnej architektury, z drugiej – współczesne życie miasta.

Rynek Kościuszki w Białymstoku
Galeria zdjęć 21

Każda pora roku nadaje temu miejscu inny wygląd. Latem dominuje ruch i wydarzenia plenerowe, zimą pojawiają się dekoracje i bardziej spokojna atmosfera. Niezależnie od sezonu, Rynek Kościuszki pozostaje jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Białymstoku.

Dla wielu osób to nie tylko punkt orientacyjny, ale przede wszystkim miejsce, do którego po prostu chce się wracać.

Rynek Kościuszki w Białymstoku
Galeria zdjęć 21
RYNEK KOŚCIUSZKI BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK