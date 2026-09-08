Sześć automatów i widmo gigantycznej kary. Nalot na nielegalny salon

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali lokal, w którym – zgodnie z ich ustaleniami – organizowano gry hazardowe bez wymaganych zezwoleń. Wejście do środka nie było jednak dostępne dla każdego. Obiekt wyposażono w monitoring, który miał służyć do selekcjonowania klientów.

Podczas kontroli mundurowi zabezpieczyli sześć automatów do gier, 3600 zł w gotówce oraz dwa smartfony.

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28-latek usłyszał zarzut

W lokalu przebywał 28-letni mężczyzna odpowiedzialny za jego obsługę. Jak przekazała podlaska KAS, usłyszał zarzut pomocnictwa w urządzaniu gier hazardowych niezgodnie z przepisami. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Na tym konsekwencje mogą się nie skończyć. Osobom organizującym nielegalne gry hazardowe grozi również kara administracyjna w wysokości 100 tys. zł za każdy automat. W przypadku sześciu zabezpieczonych urządzeń może ona wynieść łącznie 600 tys. zł.