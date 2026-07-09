Groziła lekarzowi, pielęgniarce i ratownikowi. Awantura na SOR

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-09 13:41

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 39-letniej kobiecie, która odpowie za zachowanie wobec personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Augustowie. Według ustaleń śledczych kobieta miała znieważyć lekarza, pielęgniarkę i ratownika medycznego, grozić im pozbawieniem życia oraz próbować zmusić ich do przerwania wykonywania obowiązków służbowych.

Ambulans na sygnale wieczorem. O ataku na medyków w szpitalu w Augustowie przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniej kobiecie.
  • Zarzuty dotyczą znieważenia, gróźb karalnych i zmuszania medyków do przerwania pracy.
  • Do zdarzenia doszło we wrześniu 2025 roku na SOR-ze w Augustowie.
  • Oskarżonej grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformowała Prokuratura Rejonowa w Augustowie, do zdarzenia doszło 21 września 2025 roku w godzinach popołudniowych na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 39-latka podczas udzielania jej pomocy medycznej używała wobec trzech członków personelu – lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego – wulgarnych i obelżywych słów. Do znieważenia miało dojść w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. W takich sytuacjach pracownicy medyczni korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czytaj też: Groza przy stoisku z truskawkami. 28-latek wyciągnął nóż

Miała grozić pozbawieniem życia

Prokuratura zarzuca kobiecie również kierowanie wobec medyków gróźb pozbawienia życia. Według śledczych groźby wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że mogą zostać spełnione. Jak wskazano w akcie oskarżenia, celem działania oskarżonej miało być zmuszenie personelu do odstąpienia od wykonywania czynności służbowych, czyli udzielania jej pomocy medycznej.

39-latce postawiono zarzuty:

  • znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 Kodeksu karnego),
  • kierowania gróźb karalnych (art. 190 § 1 k.k.),
  • zmuszania funkcjonariusza publicznego do zaniechania czynności służbowej (art. 224 § 2 k.k.).

Za zarzucane czyny grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Żona zakatowała męża, bo wiercił się w łóżku. "Ogólnie to był dobry człowiek"

Jak przekazała prokuratura, oskarżona była wcześniej karana za przestępstwa przeciwko mieniu. W toku postępowania nie zastosowano wobec niej środków zapobiegawczych, ponieważ po zatrzymaniu została osadzona w zakładzie karnym w celu odbycia kary orzeczonej w innej sprawie.

Brutalny atak na ratownika medycznego we Włocławku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki