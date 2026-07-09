Potężne nawałnice uderzą w cztery województwa. Synoptycy alarmują

Ulewy i burze w Polsce. Gdzie obowiązują alerty?

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmują o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych w czterech regionach kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla całego terytorium województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także dla części województw mazowieckiego i lubelskiego.

Synoptycy przewidują, że nawałnicom będą towarzyszyć potężne ulewy. Szacuje się, że w ciągu 12 godzin spadnie od 30 do 40 mm deszczu, a w perspektywie doby nawet od 40 do 60 mm. Taka ilość opadów stwarza realne ryzyko zalań, zwłaszcza na terenach, gdzie woda nie ma odpowiedniego ujścia.

Od kiedy alerty IMGW? Znamy godziny

W przypadku Podlasia i fragmentów Warmii i Mazur ostrzeżenia wejdą w życie w czwartek punktualnie o godzinie 16. W pozostałych rejonach objętych komunikatami zaczną one obowiązywać nieco później, bo o 20.

Zagrożenie meteorologiczne w wyznaczonych częściach Polski utrzyma się aż do piątkowego popołudnia, do godziny 18.

Należy pamiętać, że alerty pierwszego stopnia sygnalizują ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Mogą one prowadzić do strat materialnych, komunikacyjnego paraliżu oraz bezpośrednio zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców.

Burze w Polsce. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

W obliczu nadchodzących nawałnic eksperci apelują o rozwagę i przestrzeganie kluczowych wytycznych dla zachowania bezpieczeństwa:

najlepiej nie opuszczać domu i upewnić się, że okna są szczelnie zamknięte,

bezwzględnie unikać szukania schronienia pod wolnostojącymi drzewami, słupami czy konstrukcjami z metalu,

trzymać się z dala od jezior, rzek oraz plaż,

zabrać z balkonów i tarasów wszelkie ruchome elementy, które mogłyby zostać porwane przez wichurę,

osoby prowadzące pojazdy muszą zdjąć nogę z gazu, utrzymywać bezpieczny dystans i uważać na wode zalegającą na jezdniach,

na bieżąco sprawdzać informacje płynące z IMGW i ostrzeżenia rozsyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ponieważ sytuacja pogodowa może ulec nagłej zmianie, zaleca się regularne śledzenie radarów burzowych i weryfikowanie własnych planów z bieżącymi komunikatami meteorologów.