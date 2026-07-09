Groza przy stoisku z truskawkami. 28-latek wyciągnął nóż

Agresor z nożem przy stoisku z truskawkami w Czarnej Białostockiej

Zgłoszenie o agresywnym zachowaniu wpłynęło do policjantów od mężczyzny prowadzącego stoisko z truskawkami przed jednym ze sklepów. Z jego relacji wynikało, że podszedł do niego znany mu 28-latek, który zaczął go wyzywać i kierować pod jego adresem groźby. Po chwili wyjął nóż i wymachiwał nim w kierunku sprzedawcy. Agresor miał również szarpać i popychać pokrzywdzonego.

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Obawiając się o własne bezpieczeństwo, mężczyzna uciekł i schronił się w jednym z zaparkowanych na parkingu samochodów. To nie zakończyło całego zajścia. Napastnik skierował swoją agresję na pojazd, w którym ukrył się sprzedawca. Kopał w auto, uszkadzając lusterko oraz reflektor. Następnie podniósł kamień i wybił nim szybę.

Chwilę później rzucił kamieniem również w drugi samochód należący do pokrzywdzonego, powodując kolejne uszkodzenia. Po wszystkim oddalił się z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania 28-latka na terenie Czarnej Białostockiej. Gdy ustalili, gdzie może przebywać, zatrzymali go w jego mieszkaniu.

Mężczyzna został osadzony w policyjnej celi. Mundurowi prowadzą dalsze czynności i ustalają pełny zakres odpowiedzialności zatrzymanego za atak oraz zniszczenie mienia.