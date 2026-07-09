Rolnicy. Podlasie. Tego jeszcze w serialu nie było. "To będzie ten dzień"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-09 9:24

Fani programu "Rolnicy. Podlasie" zobaczą w najbliższym odcinku wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Po raz pierwszy niemal wszyscy bohaterowie serialu spotkają się w jednym miejscu, by rozegrać mecz piłki nożnej. Nie zabraknie sportowej rywalizacji, humoru i emocji.

Rolnicy. Podlasie. Premierowy, 28. odcinek ósmego sezonu zostanie wyemitowany w niedzielę, 12 lipca o godz. 20 w Fokus TV. Tym razem głównym wydarzeniem będzie piłkarskie starcie, do którego przygotowują się rolnicy znani widzom z różnych miejscowości Podlasia. – To będzie ten dzień, co wstrząśnie polską podlaską piłką – zapowiada Tomek z Pokaniewa.

Wielkie przygotowania od samego rana

W Plutyczach dzień rozpoczyna się wyjątkowo intensywnie. Gienek, Andrzej i Sławek „Jastrząb” spieszą się z porannymi obowiązkami przy zwierzętach, aby zdążyć na autobus, który zawiezie ich na mecz. Z kolei Monika i Tomek z Pokaniewa jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia sprawdzają stan boiska.

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Na miejscu pojawiają się także pozostali uczestnicy programu. Do rywalizacji stają dwie drużyny – KS Podlasie oraz PKS Plutycze. Jak zapowiadają twórcy programu, podczas spotkania nie zabraknie zaciętej walki, widowiskowych akcji i gorącego dopingu.

Komentatorzy i kibice zadbają o atmosferę

Przebieg spotkania będą komentować Agnieszka z Bronowa, Ewelina z Mieczy oraz Sławek „Jastrząb”. Twórcy zapowiadają, że kibice przez cały mecz będą żywiołowo wspierać swoje drużyny, a o końcowym wyniku widzowie przekonają się dopiero podczas niedzielnej emisji.

Wyjątkowe spotkanie rozegrano w Lubiejkach. Na boisku po raz pierwszy wspólnie pojawili się bohaterowie programu z Plutycz, Pokaniewa, Strabli, Bronowa, Mieczy, Ciełuszek, Laszek, Kizielan i Kundzicz.

Rolnicy. Podlasie” jest produkcją Fokus TV emitowaną od 2019 roku i od lat należy do najpopularniejszych programów pokazujących życie mieszkańców podlaskiej wsi. Program jest emitowany w każdą niedzielę o godzinie 20 na Fokus TV.

Andrzej z Plutycz walczy o piłkę podczas meczu bohaterów Rolnicy. Podlasie. O wydarzeniu przeczytasz na SE Białystok.
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Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej wyprowadzili krowy na pastwisko
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