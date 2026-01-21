Imieniny niemal co miesiąc. Imiona, które pojawiają się w kalendarzu najczęściej

Imieniny wciąż pozostają ważnym elementem polskiej tradycji. Choć niektórzy ograniczają się do jednej, symbolicznej daty, w kalendarzu imion wiele z nich pojawia się nawet kilkanaście razy w roku. Są prawdziwi rekordziści, którzy – przynajmniej teoretycznie – mogliby świętować niemal co miesiąc. Które imiona mają najwięcej dat imienin i skąd bierze się ich nadmiar w kalendarzu?

Dlaczego jedno imię ma kilka imienin?

Wynika to głównie z tradycji chrześcijańskiej. Imiona powtarzają się przy różnych świętych, błogosławionych lub postaciach historycznych, a każda z nich ma przypisaną własną datę wspomnienia. Z czasem wszystkie te dni trafiły do kalendarzy imieninowych.

Jan

To absolutny rekordzista. Imię Jan pojawia się w kalendarzu nawet kilkanaście razy w roku. Związane jest z wieloma świętymi i postaciami biblijnymi, m.in. Janem Chrzcicielem, Janem Apostołem czy Janem Pawłem II. Najczęściej obchodzona data to 24 czerwca.

Anna

Jedno z najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce i jednocześnie jedno z najczęściej występujących w kalendarzu. Anna ma ponad 10 dat imienin, z których najbardziej znana przypada 26 lipca.

Maria

Imię o szczególnym znaczeniu religijnym, obecne w kalendarzu wielokrotnie w ciągu roku. Daty imienin Marii często powiązane są z ważnymi świętami kościelnymi, m.in. 15 sierpnia czy 8 września.

Piotr

Imię apostoła, które w kalendarzu pojawia się regularnie. Najbardziej znana data to 29 czerwca, obchodzona wspólnie z Pawłem, ale Piotr ma także kilka innych terminów imieninowych.

Paweł

Podobnie jak Piotr, Paweł ma wiele dat imienin, związanych z różnymi świętymi o tym imieniu. Najczęściej wskazywana jest data 29 czerwca, ale w kalendarzu występuje znacznie częściej.

Katarzyna

To imię również może pochwalić się dużą liczbą dat imienin. Najpopularniejsza przypada 25 listopada, jednak Katarzyny mogą wybierać spośród kilku terminów w roku.

Michał

Imię archanioła Michała oraz wielu świętych. W kalendarzu pojawia się wielokrotnie, a najbardziej znana data to 29 września.

Którą datę imienin się wybiera?

W praktyce większość osób obchodzi imieniny w dniu najbardziej utrwalonym w tradycji lub najbliższym dacie urodzin. Pozostałe terminy mają dziś głównie znaczenie kalendarzowe, choć formalnie wszystkie są poprawne.

Imieniny dziś – tradycja czy formalność?

Choć imieniny ustępują popularnością urodzinom, wciąż są ważne w wielu rodzinach i środowiskach zawodowych. Duża liczba dat imienin jednego imienia bywa traktowana jako ciekawostka, ale też jako wygoda – zawsze można znaleźć „dobry dzień” na świętowanie.