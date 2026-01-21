Imieniny niemal co miesiąc. Imiona, które pojawiają się w kalendarzu najczęściej

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-21 12:18

Imieniny potrafią zaskoczyć częstotliwością. Podczas gdy część imion pojawia się w kalendarzu tylko raz w roku, inne powtarzają się nawet kilkanaście razy. To efekt wielowiekowej tradycji i obecności wielu świętych o tym samym imieniu. Sprawdziliśmy, które imiona mają największą liczbę dat imienin i dlaczego tak często wracają w kalendarzu.

Imieniny niemal co miesiąc. Imiona, które pojawiają się w kalendarzu najczęściej

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Imieniny wciąż pozostają ważnym elementem polskiej tradycji. Choć niektórzy ograniczają się do jednej, symbolicznej daty, w kalendarzu imion wiele z nich pojawia się nawet kilkanaście razy w roku. Są prawdziwi rekordziści, którzy – przynajmniej teoretycznie – mogliby świętować niemal co miesiąc. Które imiona mają najwięcej dat imienin i skąd bierze się ich nadmiar w kalendarzu?

Dlaczego jedno imię ma kilka imienin?

Wynika to głównie z tradycji chrześcijańskiej. Imiona powtarzają się przy różnych świętych, błogosławionych lub postaciach historycznych, a każda z nich ma przypisaną własną datę wspomnienia. Z czasem wszystkie te dni trafiły do kalendarzy imieninowych.

Jan

To absolutny rekordzista. Imię Jan pojawia się w kalendarzu nawet kilkanaście razy w roku. Związane jest z wieloma świętymi i postaciami biblijnymi, m.in. Janem Chrzcicielem, Janem Apostołem czy Janem Pawłem II. Najczęściej obchodzona data to 24 czerwca.

Anna

Jedno z najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce i jednocześnie jedno z najczęściej występujących w kalendarzu. Anna ma ponad 10 dat imienin, z których najbardziej znana przypada 26 lipca.

Maria

Imię o szczególnym znaczeniu religijnym, obecne w kalendarzu wielokrotnie w ciągu roku. Daty imienin Marii często powiązane są z ważnymi świętami kościelnymi, m.in. 15 sierpnia czy 8 września.

Piotr

Imię apostoła, które w kalendarzu pojawia się regularnie. Najbardziej znana data to 29 czerwca, obchodzona wspólnie z Pawłem, ale Piotr ma także kilka innych terminów imieninowych.

Czytaj też: Życzenia imieninowe: e-kartki do wysłania. Śliczne, wyjątkowe obrazki dla rodziny, znajomych, przyjaciół

Paweł

Podobnie jak Piotr, Paweł ma wiele dat imienin, związanych z różnymi świętymi o tym imieniu. Najczęściej wskazywana jest data 29 czerwca, ale w kalendarzu występuje znacznie częściej.

Katarzyna

To imię również może pochwalić się dużą liczbą dat imienin. Najpopularniejsza przypada 25 listopada, jednak Katarzyny mogą wybierać spośród kilku terminów w roku.

Michał

Imię archanioła Michała oraz wielu świętych. W kalendarzu pojawia się wielokrotnie, a najbardziej znana data to 29 września.

Którą datę imienin się wybiera?

W praktyce większość osób obchodzi imieniny w dniu najbardziej utrwalonym w tradycji lub najbliższym dacie urodzin. Pozostałe terminy mają dziś głównie znaczenie kalendarzowe, choć formalnie wszystkie są poprawne.

Imieniny dziś – tradycja czy formalność?

Choć imieniny ustępują popularnością urodzinom, wciąż są ważne w wielu rodzinach i środowiskach zawodowych. Duża liczba dat imienin jednego imienia bywa traktowana jako ciekawostka, ale też jako wygoda – zawsze można znaleźć „dobry dzień” na świętowanie.

Życzenia imieninowe. E-kartki jak kwiaty. Wyjątkowe obrazki do wysłania rodzinie lub znajomym
11 zdjęć
Wybrano najpiękniejsze imiona na świecie.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIONA