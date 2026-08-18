Tyle kosztuje dom w Białymstoku. W okolicznych gminach jest wyraźnie taniej

Wynik Białegostoku należy do najniższych wśród miast wojewódzkich. Taki sam odsetek odnotowano w Lublinie i Szczecinie. Dla porównania w Gdańsku przeprowadzkę na wieś rozważa 44 proc. ankietowanych, w Kielcach 39 proc., a w Zielonej Górze 37 proc.

Wyprowadzka często nie oznacza jednak opuszczenia aglomeracji. Mieszkańcy wybierają gminy podmiejskie, aby nadal korzystać z rynku pracy i usług dostępnych w dużym mieście.

Domy pod Białymstokiem wyraźnie tańsze

W pierwszym kwartale 2026 roku średnia ofertowa cena domu w Białymstoku wynosiła 6,7 tys. zł za metr kwadratowy. To o 36 proc. więcej niż w sąsiednich gminach. Większe różnice odnotowano jedynie w Krakowie – 45 proc. – oraz Gdańsku – 40 proc.

Do przeprowadzki zachęcają również cisza, dostęp do zieleni, większy metraż i możliwość posiadania ogrodu. Znaczenie ma też upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej.

Rozwój przedmieść wyzwaniem dla gmin

Napływ nowych mieszkańców może wspierać rozwój gmin wokół Białegostoku, ale wymaga inwestycji w drogi, szkoły, transport publiczny, wodociągi i kanalizację. Problem pojawia się, gdy nowe osiedla powstają szybciej niż potrzebna infrastruktura.

– Jeżeli rozwój zabudowy wyprzedza możliwości inwestycyjne samorządu, sukces demograficzny może szybko zamienić się w pułapkę infrastrukturalną i finansową: mieszkańców przybywa, ale jakość życia spada, a gmina przez lata nadrabia zaległości infrastrukturalne – ostrzega Kamil Nowak z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Raport przygotowała agencja Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 4081 dorosłych Polaków.