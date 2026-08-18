Tyle kosztuje dom w Białymstoku. W okolicznych gminach jest wyraźnie taniej

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-18 8:54

Blisko jedna czwarta badanych mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Z raportu „To my. Lokalnie 2026” wynika, że taki scenariusz bierze pod uwagę 23 proc. ankietowanych białostoczan. Znaczenie mogą mieć ceny nieruchomości – domy w mieście są średnio o 36 proc. droższe niż w sąsiednich gminach.

Ranking najlepszych miast do życia w Polsce. Białystok daleko. W dwóch kategoriach szoruje po dnie
Autor: Jurand38/ Shutterstock

Wynik Białegostoku należy do najniższych wśród miast wojewódzkich. Taki sam odsetek odnotowano w Lublinie i Szczecinie. Dla porównania w Gdańsku przeprowadzkę na wieś rozważa 44 proc. ankietowanych, w Kielcach 39 proc., a w Zielonej Górze 37 proc.

Wyprowadzka często nie oznacza jednak opuszczenia aglomeracji. Mieszkańcy wybierają gminy podmiejskie, aby nadal korzystać z rynku pracy i usług dostępnych w dużym mieście.

Domy pod Białymstokiem wyraźnie tańsze

W pierwszym kwartale 2026 roku średnia ofertowa cena domu w Białymstoku wynosiła 6,7 tys. zł za metr kwadratowy. To o 36 proc. więcej niż w sąsiednich gminach. Większe różnice odnotowano jedynie w Krakowie – 45 proc. – oraz Gdańsku – 40 proc.

Do przeprowadzki zachęcają również cisza, dostęp do zieleni, większy metraż i możliwość posiadania ogrodu. Znaczenie ma też upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej.

Polecany artykuł:

Nowy ranking polskich miast. Białystok w środku stawki. Największy problem to r…

Rozwój przedmieść wyzwaniem dla gmin

Napływ nowych mieszkańców może wspierać rozwój gmin wokół Białegostoku, ale wymaga inwestycji w drogi, szkoły, transport publiczny, wodociągi i kanalizację. Problem pojawia się, gdy nowe osiedla powstają szybciej niż potrzebna infrastruktura.

Jeżeli rozwój zabudowy wyprzedza możliwości inwestycyjne samorządu, sukces demograficzny może szybko zamienić się w pułapkę infrastrukturalną i finansową: mieszkańców przybywa, ale jakość życia spada, a gmina przez lata nadrabia zaległości infrastrukturalne – ostrzega Kamil Nowak z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Raport przygotowała agencja Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 4081 dorosłych Polaków.

Białystok. Pościg za kierowcą BMW. 25-latek rozbił auto o latarnię
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁYSTOK