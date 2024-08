Zabójstwo pielęgniarki w Białymstoku. Agnieszka miała przed sobą całe życie. Matka: "Chciałabym go tylko zapytać, dlaczego to zrobił"

Wakacje w pełni, ale wszechobecne reklamy tornistrów, zeszytów i przyborów szkolnych nieustannie przypominają młodym ludziom, że nadchodzi szkoła. Sierpień jest jak niedziela, bo niby jest wolne, ale już myśli się o poniedziałku. W tym wypadku poniedziałkiem jest wrzesień, czyli początek nowego roku szkolnego. Uczniowie powinni przygotować się na to, co wydarzy się we wrześniu, a zmian będzie sporo. Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość oraz obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy to tylko część z zapowiadanych zmian, które wejdą w życie 1 września. Trochę zmieniła się też data rozpoczęcia szkoły. Nie wszyscy z uwagą patrzą na kalendarz, dlatego śpieszymy z przypomnieniem, że nowy rok szkolny rozpocznie się wyjątkowo później niż zazwyczaj. Wszystko przez to, że 1 września 2024 roku to niedziela, czyli dzień wolny od pracy i obowiązku szkolnego. Zatem rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w poniedziałek 2 września. Pełny kalendarz roku szkolnego 2024/2025 znajdziecie poniżej.

Kalendarz roku szkolnego 2024/2025

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2024 r.

Ferie zimowe:

20 stycznia - 2 lutego 2025: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

27 stycznia – 9 lutego 2025: podlaskie, warmińsko-mazurskie

3 lutego – 16 lutego 2025: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

17 lutego - 2 marca 2025: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna: 17 kwietnia – 22 kwietnia 2025 r.

Egzamin ósmoklasisty: Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (do 20 sierpnia 2024 r.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych: 25 kwietnia 2025 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego: 3 stycznia 2025 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września: 31 stycznia 2025 r.

Egzamin maturalny: Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (do 20 sierpnia 2024 r.)

Egzamin zawodowy: Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (do 20 sierpnia 2024 r.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: 27 czerwca 2025 r.

Ferie letnie: 28 czerwca - 31 sierpnia 2025 r.

