Mężczyzna chciał wypłacić pieniądze z bankomatu. Trafił do szpitala

32-latek zdenerwował się podczas próby wypłaty gotówki.

Uderzył pięścią w ekran bankomatu i uszkodził urządzenie.

Na miejscu zostały plamy krwi prowadzące do pobliskiego mieszkania.

Policjanci zastali tam mężczyznę z raną prawej dłoni.

Wartość zniszczonego mienia jest ustalana.

Białostoccy policjanci otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu bankomatu na jednym z osiedli. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kamera monitoringu zarejestrowała mężczyznę, który uderzył urządzenie, a następnie odszedł w kierunku pobliskich bloków.

Ślady krwi prowadziły do mieszkania

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zauważyli przy bankomacie plamy krwi. Ruszyli ich tropem i dotarli do jednego z mieszkań w pobliżu. Zastali tam 32-letniego mężczyznę z raną prawej dłoni. Mężczyzna przyznał, że wcześniej wypił piwo, a następnie poszedł wypłacić pieniądze dla brata. Podczas korzystania z bankomatu zdenerwował się i uderzył pięścią w ekran, doprowadzając do jego zniszczenia. Ostatecznie gotówki nie wypłacił i wrócił do mieszkania.

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Ze względu na obrażenia dłoni 32-latek został przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie otrzymał pomoc medyczną. Policjanci ustalają wartość wyrządzonych szkód oraz zakres odpowiedzialności mężczyzny.

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