Katarzyna Ogrodnik nie żyje. Była radną i pielęgniarką. Dzielnie walczyła z chorobą

We wtorek (14.02.23) zmarła Katarzyna Ogrodnik. 49-latka chorowała na złośliwy nowotwór jelita grubego. Śp. Katarzyna Ogrodnik była radną miasta Wysokie Mazowieckie oraz pielęgniarką z prawie 30-letnim stażem. "We wrześniu 2020 roku rozpoznano u mnie złośliwy nowotwór jelita grubego. Przeszłam intensywne leczenie- chemioterapię, zabieg operacyjny, radio i chemioterapię. Przez pól roku wyniki kontrolne były dobre, niestety, listopad i grudzień 2021 r. pokazały przerzuty do węzłów chłonnych i na płuca" - napisała w styczniu tego roku. Imponowała pogodą ducha i wolą walki o powrót do zdrowia. Niedawno wydała książkę pt. "Moje życie z rakiem".

Wysokie Mazowieckie. Pogrzeb śp. Katarzyny Ogrodnik

Wystawienie urny z prochami odbędzie się 17 lutego o godz. 14; 18 lutego o godz. 9 w salce przykościelnej pw. św. ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem. Wyprowadzenie urny z prochami na nabożeństwo żałobne do kościoła pw. św. ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem odbędzie się 18 lutego o godz. 11 po czym nastąpi pochowanie na cmentarzu parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem. - Według woli mojej mamy, która nawet po śmierci pragnie pomagać, nie prosimy o kwiaty, lecz o wpłaty na rzecz hospicjum. Skarbonka na wpłaty będzie wystawiona przy urnie, podany będzie również numer konta. Po zakończeniu wpłat, informacja o wysokości zebranej sumy zostanie podana na platformie Facebook - napisał w mediach społecznościowych pogrążony w żałobie syn zmarłej kobiety.

