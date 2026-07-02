Kierowca zasłabł za kierownicą. Tragedia na skrzyżowaniu w Białymstoku

Do zdarzenia doszło w czwartek, 2 lipca, około godziny 11. Samochód osobowy zatrzymał się na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej i przez dłuższą chwilę nie ruszał. Jak informuje Radio Eska, nietypową sytuację zauważył inny kierowca, który postanowił sprawdzić, co się stało.

Na miejscu okazało się, że mężczyzna siedzący za kierownicą zasłabł. Świadkowie natychmiast rozpoczęli udzielanie mu pomocy. Chwilę później do akcji ratunkowej dołączyli policjanci oraz pozostałe służby.

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– Na ul. Antoniukowskiej kierujący zasłabł za kierownicą pojazdu. Obecnie policjanci prowadzą czynności ratunkowe, to wszystkie informacje – przekazała w trakcie działań Katarzyna Zarzecka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Mimo prowadzonej reanimacji życia kierowcy nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.