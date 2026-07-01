Pijana 18-latka zasnęła w autobusie. Obudziła się zamknięta na zajezdni

Do zgłoszenia doszło po godzinie 22. Dyżurny białostockiej policji otrzymał informację o kobiecie uwięzionej w autobusie. Na miejsce skierowano patrol. - Na miejsce przyjechali policjanci z białostockiej patrolówki. Mundurowi poinformowali o zdarzeniu pracowników dworca. Jednak do momentu ich przyjazdu funkcjonariuszom udało się awaryjnie otworzyć drzwi - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

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Po chwili na miejsce przyjechał również kierowca autobusu. Wyjaśnił policjantom, że po zakończeniu kursu nie zauważył, aby w środku znajdował się jeszcze ktoś z pasażerów. Na szczęście 18-latce nic się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej.

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Interwencja nie zakończyła się jednak na samym uwolnieniu kobiety. Policjanci ustalili, że 18-latka była nietrzeźwa – badanie wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Według mundurowych zachowywała się agresywnie i używała wulgaryzmów. Ostatecznie jej podróż zakończyła się w izbie wytrzeźwień.