Kierownik z Podlasia przeszedł na emeryturę. ZUS wypłaca mu fortunę

Emerytura w Polsce. ZUS wypłaca rekordzistom po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie

W Polsce są emeryci, którzy co miesiąc otrzymują 20 czy 30 tys. zł. Jak to możliwe? Są to seniorzy, którzy zdecydowali się na przejście na świadczenie w późniejszym wieku, jednocześnie mieli długi staż pracy oraz wysokie zarobki. Najwyższa emerytura w Polsce, wypłacana przez ZUS, to ponad 48,6 tys. zł brutto miesięcznie. Beneficjentem jest emeryt ze Śląska, który zakończył karierę zawodową w wieku 86 lat, po 67 latach pracy. - W województwie podlaskim ZUS nie wypłaca aż tak wysokich emerytur. Rekordzista z najwyższym świadczeniem, otrzymuje obecnie emeryturę w wysokości blisko 25 tys. zł brutto. Mężczyzna przeszedł na świadczenie w wieku 73 lat i ma za sobą ponad 53 lata pracy. Piastował kierownicze stanowiska w resorcie energetyki - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Najniższa emerytura w województwie polskim

Obecnie najniższa emerytura w Polsce wynosi zaledwie 2 grosze. Otrzymuje ją emerytka z oddziału ZUS w Biłgoraju, która pracowała jeden dzień. W województwie podlaskim pewien mężczyzna otrzymuje co miesiac 15 groszy. Przeszedł on na emeryturę w wieku 65 lat, posiadając jedynie 26 dni stażu pracy na podstawie umowy zlecenia, na stanowisku betoniarza/zbrojarza.

Minimalna emerytura wypłacana przez ZUS to obecnie 1780,96 zł brutto. Prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz udowodniły wymagany staż pracy (20 lat w przypadku kobiety, 25 lat w przypadku mężczyzn).

