Kilkumiesięczne dziecko w szpitalu. Rodzice zatrzymani. Prokurator potwierdza

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Paweł Jakubowski
2026-06-15 17:12

Dramat w powiecie augustowskim. Jak ustalili reporterzy Radia Eska, kilkumiesięczne niemowlę miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. Dziecko zostało przewiezione do szpitala.

Kilkumiesięczne dziecko w szpitalu. Rodzice zatrzymani. Prokurator potwierdza
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim.
  • Kilkumiesięczne niemowlę miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka.
  • Dziecko trafiło do szpitala.
  • Policja zatrzymała rodziców.

Szczegóły sprawy są obecnie wyjaśniane przez śledczych. W związku ze zdarzeniem zatrzymano rodziców dziecka. Informację tę potwierdziła Prokuratura Rejonowa w Augustowie. – Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzeniem z kilkuletnim dzieckiem. Natomiast ze względu na dobro śledztwa nie udzielamy więcej informacji – powiedział Radiu Eska prokurator rejonowy Sebastian Piekarski.

Na ten moment nie są znane okoliczności zdarzenia ani stan zdrowia niemowlęcia. Wiadomo jedynie, że dziecko pozostaje pod opieką lekarzy.

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Śledztwo w tej sprawie trwa. Prokuratura nie przekazuje obecnie dodatkowych informacji, powołując się na dobro prowadzonego postępowania.

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AUGUSTÓW