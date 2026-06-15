Kilkumiesięczne dziecko w szpitalu. Rodzice zatrzymani. Prokurator potwierdza

Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim.

Kilkumiesięczne niemowlę miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka.

Dziecko trafiło do szpitala.

Policja zatrzymała rodziców.

Szczegóły sprawy są obecnie wyjaśniane przez śledczych. W związku ze zdarzeniem zatrzymano rodziców dziecka. Informację tę potwierdziła Prokuratura Rejonowa w Augustowie. – Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzeniem z kilkuletnim dzieckiem. Natomiast ze względu na dobro śledztwa nie udzielamy więcej informacji – powiedział Radiu Eska prokurator rejonowy Sebastian Piekarski.

Na ten moment nie są znane okoliczności zdarzenia ani stan zdrowia niemowlęcia. Wiadomo jedynie, że dziecko pozostaje pod opieką lekarzy.

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Śledztwo w tej sprawie trwa. Prokuratura nie przekazuje obecnie dodatkowych informacji, powołując się na dobro prowadzonego postępowania.

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Sonda Widzisz, że dzieckiem opiekuje się pijany rodzic. Co robisz? Rozmawiam z rodzicem. Wyjaśniam sytuację. Od razu dzwonię na policję. Nic nie robię. To nie moja sprawa.