Kilkumiesięczne dziecko w szpitalu. Rodzice zatrzymani. Prokurator potwierdza

- Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim.
- Kilkumiesięczne niemowlę miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka.
- Dziecko trafiło do szpitala.
- Policja zatrzymała rodziców.
Szczegóły sprawy są obecnie wyjaśniane przez śledczych. W związku ze zdarzeniem zatrzymano rodziców dziecka. Informację tę potwierdziła Prokuratura Rejonowa w Augustowie. – Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzeniem z kilkuletnim dzieckiem. Natomiast ze względu na dobro śledztwa nie udzielamy więcej informacji – powiedział Radiu Eska prokurator rejonowy Sebastian Piekarski.
Na ten moment nie są znane okoliczności zdarzenia ani stan zdrowia niemowlęcia. Wiadomo jedynie, że dziecko pozostaje pod opieką lekarzy.
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Śledztwo w tej sprawie trwa. Prokuratura nie przekazuje obecnie dodatkowych informacji, powołując się na dobro prowadzonego postępowania.
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