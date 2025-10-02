Dramat podlaskich rolników. Sprawą zajmuje się policja

Policja z Kolna apeluje o czujność podczas prac polowych, szczególnie przy zbiorach kukurydzy.

W ostatnich dniach odnotowano 2 przypadki uszkodzenia sieczkarni przez metalowe elementy w polach.

Straty finansowe rolników wyniosły łącznie około 53 tys. złotych.

Metal w paszy lub kiszonce może prowadzić do poważnych obrażeń u zwierząt.

Za celowe umieszczanie niebezpiecznych przedmiotów w uprawach grozi kara do 5 lat więzienia.

Policja prowadzi czynności sprawdzające i prosi o zgłaszanie podejrzanych sytuacji pod numerem 112.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie ostrzegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, do których doszło w ostatnich dniach na polach kukurydzy w regionie. Funkcjonariusze odnotowali dwa przypadki uszkodzenia sieczkarni rolniczych, spowodowanych przez umieszczone w uprawach metalowe elementy.

Jak wynika z ustaleń, nieznane osoby zawiesiły na łodygach kukurydzy metalowe przedmioty lub umieściły je pomiędzy roślinami. Takie działania doprowadziły do poważnych awarii sprzętu rolniczego. Straty oszacowano na około 53 tysiące złotych. Policja podkreśla, że oprócz strat finansowych istnieje ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa operatorów maszyn.

Czytaj też: Rolnik kupił ciągnik za 200 tys. złotych i teraz ma problem. Ma zapłacić za błąd urzędników. "Wstyd dla państwa"

Dodatkowo funkcjonariusze zaznaczają, że fragmenty metalu czy aluminium mogą trafić do kiszonki lub paszy. W takiej sytuacji zwierzęta narażone są na poważne obrażenia wewnętrzne, które mogą doprowadzić nawet do ich śmierci.

Czytaj też: Policja ostrzega rolników. Uszkodzone maszyny za 100 tysięcy złotych

Policja przypomina, że za umyślne umieszczanie niebezpiecznych przedmiotów w uprawach grozi kara do 3 lat więzienia. W szczególnych przypadkach sąd może orzec nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest obecnie wyjaśniana, a funkcjonariusze prowadzą czynności sprawdzające.

Apel do rolników i mieszkańców

Policjanci zwracają się z apelem o szczególną ostrożność w czasie trwających prac polowych. Rolnicy powinni dokładnie kontrolować swoje uprawy, aby uniknąć kolejnych incydentów. Każda osoba, która zauważy podejrzane przedmioty w polach lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców, proszona jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kolnie bądź o zgłoszenie sprawy pod numerem alarmowym 112.

Rolnicy. Podlasie. Mateusz i Dominik montują nowe urządzenie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.