Komunikat w sprawie Rolnicy. Podlasie. Oficjalne wieści z planu serialu

Gienek i Sławek poproszą Walka o pomoc w naprawie zgrabiarki Andrzeja. Przyczyną problemów okaże się dziurawa dętka w kole. Usterkę uda się szybko usunąć, dzięki czemu Andrzej, Gienek, Ela i Sławek będą mogli ruszyć na pole. Andrzej zajmie się rozrzucaniem siana przed belowaniem. Pozostali podgrabią pokos tam, gdzie nie może dotrzeć ciągnik.

Wilki zagrażają krowom

W Laszkach Emilka i Karol przeprowadzą cielne krowy do obory. Zwierzęta nie mogą pozostać na pastwisku ze względu na zagrożenie ze strony wilków. Rolnicy zabezpieczą teren „fląrami”, czyli sznurami z czerwonymi wstęgami. Karol ma wątpliwości co do ich skuteczności, jednak takie zabezpieczenie jest potrzebne także przy ubieganiu się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki.

W Pokaniewie rodzinna praca przy wiśniach zakończy się niespodzianką. Tomek pokaże synom nowy ciągnik, zabierze ich na przejażdżkę i zaprezentuje maszynę podczas próbnego koszenia. Premiera zapowiadanego odcinka serialu Rolnicy. Podlasie w najbliższą niedzielę 13 września o godz. 20 w Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej wyprowadzili krowy na pastwisko