Komunikat w sprawie Rolnicy. Podlasie. Oficjalne wieści z planu serialu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-12 8:24

Przed bohaterami programu „Rolnicy. Podlasie” kolejne gospodarskie wyzwania. W 37. odcinku ósmego sezonu Andrzej będzie musiał szybko naprawić zgrabiarkę, a Emilka i Karol spróbują zabezpieczyć swoje stado przed wilkami. Sporo emocji pojawi się również w Pokaniewie, gdzie Tomek pokaże synom nowy nabytek.

Gienek i Sławek poproszą Walka o pomoc w naprawie zgrabiarki Andrzeja. Przyczyną problemów okaże się dziurawa dętka w kole. Usterkę uda się szybko usunąć, dzięki czemu Andrzej, Gienek, Ela i Sławek będą mogli ruszyć na pole. Andrzej zajmie się rozrzucaniem siana przed belowaniem. Pozostali podgrabią pokos tam, gdzie nie może dotrzeć ciągnik.

Wilki zagrażają krowom

W Laszkach Emilka i Karol przeprowadzą cielne krowy do obory. Zwierzęta nie mogą pozostać na pastwisku ze względu na zagrożenie ze strony wilków. Rolnicy zabezpieczą teren „fląrami”, czyli sznurami z czerwonymi wstęgami. Karol ma wątpliwości co do ich skuteczności, jednak takie zabezpieczenie jest potrzebne także przy ubieganiu się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki.

W Pokaniewie rodzinna praca przy wiśniach zakończy się niespodzianką. Tomek pokaże synom nowy ciągnik, zabierze ich na przejażdżkę i zaprezentuje maszynę podczas próbnego koszenia. Premiera zapowiadanego odcinka serialu Rolnicy. Podlasie w najbliższą niedzielę 13 września o godz. 20 w Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej wyprowadzili krowy na pastwisko
Uśmiechnięta Emilia Korolczuk trzyma na rękach małą kozę. O serialu Rolnicy. Podlasie przeczytasz na SE Białystok.
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNICY. PODLASIE