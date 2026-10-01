Ten dworzec zmieni się nie do poznania. Modernizacja potrwa do 2028 roku

zakończenie inwestycji zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku;

dworzec otrzyma poczekalnię, toaletę, punkt informacyjny i windę;

przy budynku powstaną 22 miejsca parkingowe i sześć stojaków rowerowych;

Budynek znajduje się przy linii kolejowej nr 40 Sokółka–Suwałki, będącej częścią trasy prowadzącej z Warszawy w kierunku Suwałk, Kowna i Wilna. Po zakończeniu prac dworzec ma być bardziej funkcjonalny, nowoczesny i dostępny dla osób o ograniczonej mobilności.

Nowa poczekalnia, toaleta i punkt informacyjny

Wnętrze budynku zostanie gruntownie przebudowane. Zmieni się układ pomieszczeń, powstaną nowe ściany działowe, posadzki, tynki, okładziny i podwieszane sufity. Dla podróżnych przygotowane zostaną poczekalnia, ogólnodostępna toaleta oraz punkt informacyjny w miejscu dawnych kas biletowych.

Prace obejmą również dach i elewację. Wymienione zostaną okna, drzwi oraz pokrycie dachowe, które zostanie dodatkowo ocieplone. Nad wejściem do budynku i schodami prowadzącymi na peron pojawi się nowe zadaszenie. Zamontowane zostaną także zegar zewnętrzny i elementy informacji pasażerskiej.

– W województwie podlaskim realizujemy kilka ważnych dla pasażerów inwestycji. Oprócz rozpoczynających się właśnie prac przy przebudowie dworca w Dąbrowie Białostockiej, aktualnie trwa także modernizacja dworca w Suwałkach, a w Łomży, do której po ponad 30 latach przerwy wróciły pociągi pasażerskie, powstanie nowy modułowy obiekt. Wkrótce planujemy także rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę budowy nowego dworca kolejowego w Łapach – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. rozwoju i inwestycji.

Winda, parking i więcej zieleni

Modernizacja ma zlikwidować bariery architektoniczne. W budynku pojawią się ścieżki prowadzące i pola uwagi dla osób niewidomych i niedowidzących, a także oznaczenia w alfabecie Braille’a. Dojazd na poziom peronów zapewnią wewnętrzna winda oraz istniejąca pochylnia wykonana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

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Zmieni się również otoczenie dworca. Powstaną 22 miejsca parkingowe, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami, dwa typu kiss and ride oraz dwa przeznaczone do ładowania samochodów elektrycznych. Zaplanowano też sześć stojaków rowerowych, ławki, siedziska, kosze na śmieci, nowe trawniki oraz nasadzenia drzew i zieleni pnącej.

W czasie robót pasażerowie będą korzystali z tymczasowego dworca kontenerowego. Znajdą się w nim poczekalnia i ogólnodostępne toalety.

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