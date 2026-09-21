Lufa czołgu zmiotła znaki przy rondzie. Żandarmeria wyjaśnia przyczynę awarii

Awaria czołgu na Szosie Zambrowskiej w Łomży

Do nietypowej sytuacji z czołgiem doszło w poniedziałek rano 21 września. Podczas przejazdu Szosą Zambrowską w Łomży koło ronda Lutosławskiego, lufa przewożonej maszyny uszkodziła znaki drogowe. Powodem incydentu okazała się usterka techniczna, w efekcie której wieża obróciła się w transporcie.

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że pierwsze ustalenia wskazują na defekt blokady wieży. Niewłaściwe zadziałanie rygla sprawiło, że górna część pancernego wozu obróciła się w trakcie ruchu.

Podczas konwoju czołgu, który znajdował się na platformie niskopodwoziowej, w wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu, w wyniku której lufa zahaczyła o znaki drogowe i uszkodziła te znaki. Nie był to błąd ludzki, była to awaria techniczna - przekazał Radiu Eska Łomża Damian Stanula, Rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Rzecznik zaznaczył, że etapy przygotowania oraz sam przejazd zostały zrealizowane bez zastrzeżeń. Żołnierze i kierowca nie złamali obowiązujących procedur. Na miejscu pracowali też funkcjonariusze policji z Łomży, badając trzeźwość. Osoba prowadząca ciężarówkę była zupełnie trzeźwa.

Czytaj też: Pędził karetką, by ratować kobietę. Na przejściu potrącił 10-latka. Sąd stanął po jego stronie

6

Żandarmeria Wojskowa zabezpieczyła czołg w Łomży

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Pilnujący przejazdu żołnierze Żandarmerii Wojskowej skutecznie zabezpieczyli teren incydentu. Po interwencji konwój zawrócił do macierzystej bazy. Właśnie w jednostce nastąpi szczegółowe zbadanie dokładnych powodów zaistniałej awarii.

Czytaj też: Szokujące nagranie z Łomży. Kierowca ciężarówki staranował szlaban tuż przed pociągiem