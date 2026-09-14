Szokujące nagranie z Łomży. Kierowca ciężarówki staranował szlaban tuż przed pociągiem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-14 16:25

Niewiele brakowało, aby na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do dramatu. Kierujący samochodem ciężarowym wjechał na tory w momencie opuszczania zapór, zaledwie chwilę przed składem POLREGIO. Mężczyzna zniszczył rogatkę i odjechał z miejsca zdarzenia. Sytuację zauważył maszynista, który natychmiast zaalarmował odpowiednie służby. Policja szuka sprawcy za pomocą zabezpieczonego monitoringu.

O krok od tragedii w Łomży. Kierowca ciężarówki wyłamał rogatkę przed pociągiem POLREGIO. Jest wideo
Autor: POLREGIO S.A./ Materiały prasowe
  • Kierujący autem ciężarowym zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory.
  • Szlaban został zniszczony tuż przed nadjeżdżającym składem relacji Białystok - Łomża.
  • Zniszczenie infrastruktury wywołało wielogodzinne opóźnienia w ruchu pociągów.

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Na łomżyńskim przejeździe kolejowym o mało nie doszło do potwornego wypadku. Prowadzący pojazd ciężarowy zignorował przepisy i znalazł się na torowisku dokładnie w chwili, gdy urządzenia zamykały ruch przed pociągiem jadącym z Białegostoku. Szczęście w nieszczęściu, kierowca sforsował opadającą zaporę i uciekł ze strefy niebezpiecznej. Manewr w porę zauważył maszynista zbliżającego się składu pasażerskiego, który powiadomił dyżurnego ruchu. Tożsamość uciekiniera ma zostać wkrótce ustalona na podstawie zabezpieczonego zapisu z kamer.

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Skrajna nieodpowiedzialność szofera mogła doprowadzić do prawdziwej katastrofy. Pojazd wjechał na infrastrukturę kolejową w najgorszym możliwym momencie, tuż przed pędzącą maszyną. Uszkodzenie mechanizmu zapory wymusiło wprowadzenie kilkugodzinnych ograniczeń w kursowaniu pociągów pomiędzy Łapami a Łomżą. Zanim usterka została usunięta, kolejarze wdrożyli awaryjne procedury bezpieczeństwa. Jest to już kolejna sytuacja, w której uczestnik ruchu drogowego świadomie ignoruje sygnały ostrzegawcze, ryzykując życiem wielu osób.

Plaga incydentów na przejazdach. Przerażające dane POLREGIO

Spółka POLREGIO podkreśla, że podobne incydenty na skrzyżowaniach torów z drogami są na porządku dziennym. Wyjątkowo niebezpieczne są sytuacje z udziałem ciężarówek, które w przypadku utknięcia mogą wywołać potężną katastrofę. Zaledwie podczas ostatnich wakacji kolejarze zarejestrowali łącznie pięć groźnych wypadków oraz trzydzieści jeden innych incydentów w takich miejscach.

Jeden z takich dramatów rozegrał się 17 lipca na terenie Dąbrówki Wielkopolskiej. Skład relacji Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra staranował tam pojazd. W efekcie ranny został wyłącznie kierowca samochodu. Podróżujący pociągiem oraz cała drużyna konduktorska wyszli ze zdarzenia  bez szwanku.

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Maszynista ma pierwszeństwo. Ważny apel przewoźnika

Przewoźnik przypomina, że na tego typu skrzyżowaniach nie można pozwalać sobie na najmniejsze błędy. Od rozwagi kierowcy zależy zarówno jego własne życie, jak i los podróżnych. Gdy sygnalizacja i szlabany zaczynają działać, należy się zatrzymać. Rzecznik POLREGIO Karol Jakubowski przypomina, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo.

Służby intensywnie pracują nad odnalezieniem sprawcy z Łomży. Kluczowym dowodem w postępowaniu będzie zabezpieczony monitoring.

Wjechał autem pod pociąg
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