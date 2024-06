Magda nie zostawiła suchej nitki na Andrzeju z Plutycz. "Myślałam, że jesteś mądrzejszy"

Recydywista zrobił to kobiecie siedzącej na ławce. 32-latek trafił do aresztu

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz zakończył niedawno remont domu i podwórka, a obecnie rozbudowuje swój dom o nowe pomieszczenie. Przybudówka już stoi, ale póki co są to tylko cegły. Zostało jeszcze sporo pracy. Oprócz tego Andrzej planuje ocieplić cały budynek. Rolnik nawiązał współpracę z firmą zajmującą się w realizacji projektów termomodernizacyjnych i wymianie starych źródeł ciepła. Na płocie przed posesją pojawił się nawet baner reklamowy z informacją: "Andrzej pomoże ci w dofinansowaniu na remont domu. Zadzwoń do Andrzeja! Ociepl dom! Wymień ogrzewanie!". - Kto chętny oczywiście jest podany numer. Do mnie się odzywa - zapowiedział Andrzej z Plutycz. Internauci dość złośliwie komentują całe przedsięwzięcie. Chodzi głównie o to, że ma się zmienić elewacja budynku. - Nie wierzę... myślałam że jesteś mądrzejszy. Kto niszczy tak piękna elewację zewnętrzną gdzie te deski i wzory dają cały urok. [...] Czy pomyślałeś co Twój ojciec czuję jak za życia zmieniasz jego ojcowiznę? - napisała jedna z internautek.

Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18 na FOKUS TV. Premierowe odcinki są pokazywane w niedzielę o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zdradza plany. Ogromne zmiany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rolnicy. Podlasie. Tak wygląda dom Gienka i Andrzeja z Plutycz po gruntownym remoncie. Zdjęcia: