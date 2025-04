Majówka 2025

Podlasie to najlepszy kierunek na majówkę. 10 najciekawszych miejsc, które warto odwiedzić

Majówka to idealny moment na to, by oderwać się od miejskiego zgiełku i zanurzyć w przyrodzie oraz lokalnej kulturze. Podlasie to jeden z najbardziej malowniczych i autentycznych regionów Polski – idealny kierunek na długi weekend. Oto 10 miejsc, które warto odwiedzić na Podlasiu w majówkę 2025.