Mężczyzna zginął w Nowy Rok. We wsi żałoba

Sylwester: Życzenia na Nowy Rok 2023. Fajne gotowce do wysłania

Do tego tragicznego wypadku doszło w Nowy Rok (1 stycznia 2023). We wsi Suchorzec (gmina Bakałarzewo) samochód najechał na leżącego na jezdni 58-latka. Mężczyzna nie przeżył. Do dramatu doszło po godz. 16:20. Seatem kierował 20-letni mężczyzna; był trzeźwy. Dokładne okoliczności tego zdarzenia ustalą teraz policjanci.

W sylwestra, w Dubinach (pow. hajnowski) zginął 85-letni rowerzysta, który prawdopodobnie wyjeżdżając z drogi podporządkowanej zderzył się z mercedesem. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Sonda Nosisz odblaski wychodząc po zmroku? Tak Nie Czasami

Groźny wypadek na przejściu dla pieszych. Kobieta trafiła do szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym jeżdżą Iga Światek i Robert Lewandowski? Jaką markę cenią Radwańska i Ronaldo?

Zaglądamy do garaży gwiazd sportu. POSŁUCHAJ!