Michelin docenił Białystok. Aż pięć restauracji w prestiżowym przewodniku

Przewodnik Michelin jest uznawany za najbardziej wpływową publikację w świecie gastronomii. W tegorocznej edycji po raz pierwszy oceniono restauracje z całej Polski, a nie tylko z wybranych miast i regionów. W efekcie w zestawieniu znalazło się 196 lokali. Białystok zadebiutował w przewodniku bardzo mocnym akcentem, wyprzedzając pod względem liczby wyróżnień wiele większych ośrodków, takich jak Łódź, Lublin, Szczecin czy Bydgoszcz.

Czytaj też: Starbucks wkracza do Białegostoku. Wiemy, kiedy otwarcie i gdzie wypijesz kawę

Wśród białostockich restauracji dwa lokale otrzymały wyróżnienie Bib Gourmand, przyznawane za bardzo dobrą kuchnię w rozsądnej cenie. Są to Kwestia Czasu oraz Sztuka Chleba i Wina – Wino Bistro. Z kolei rekomendacje Michelin zdobyły Restauracja Regiment, Skórka Bistro Wino i Sztuka Mięsa. Każdy z tych lokali stawia na wysoką jakość składników, autorskie podejście do kuchni i wykorzystanie regionalnych produktów.

Czytaj też: Najlepsza restauracja w Polsce znajduje się w Białymstoku. Ten lokal rozbił bank w prestiżowym rankingu

Zdaniem władz miasta sukces restauratorów może stać się ważnym impulsem dla rozwoju turystyki. Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki podkreślił, że wyróżnienia pokazują rosnącą pozycję miasta na turystycznej mapie Polski. Coraz większą rolę odgrywa bowiem turystyka kulinarna, a restauracje docenione przez Michelin mogą przyciągnąć do Białegostoku gości z całego kraju i zagranicy.