Mieszkania z widokiem na więzienie. Chętnych nie brakowało. Cena za metr? Nie uwierzycie

Mimo różnych rządowych programów, przewidywań oraz oczekiwań co do cen, fakty pozostają niezmienne. W Polsce jest za mało mieszkań, a cena tych nowobudowanych jest bardzo wysoka. Nic dziwnego, że każde nowe mieszkanie od razu pojawia się w centrum zainteresowania potencjalnych nabywców. W Białymstoku, przy ul. Hetmańskiej 87, powstał blok z widokiem. I nie ma w tym przesady. Wystarczy, że zobaczycie zdjęcia. Osoba, która wychodzi na balkon ma przed sobą drut kolczasty, a dalej widok na spacerniak i zakratowane okna.

Co ciekawe, mieszkania w bliskim sąsiedztwie więzienia szybko znalazły właścicieli. - Ta inwestycja jest już wyprzedana. Był popyt. Za długo nie sprzedawaliśmy tego. Ja uznaję, jako doświadczony w tej branży, że sprzedało się to w dobrym czasie. Trzy czy cztery miesiące - powiedział dla o2.pl Marek Rogowski, deweloper odpowiedzialny za inwestycję.

Blok z widokiem na więzienie szybko stał się hitem internetu. Część osób zwraca uwagę, że jest to kolejny w Polsce przykład tzw. "kreatywnej deweloperki". Zdjęcia bloku pojawił się m.in. na fanpage'u Polskie Obozy Mieszkaniowe. "Płot z drutem kolczastym jest? Jest. Flaga jest? Jest. Strażnicy są? Są. Ale wszystko nie po tej stronie co trzeba!" - czytamy na stronie. A co na to internauci?

"Fajny pomysł, będzie można wynajmować balkony na widzenia", "I popatrzeć można. I pogrypsować", "areszt z widokiem na mieszkanie", "I paczki można będzie podrzucić" - kpią internauci. Jak ustaliło o2.pl, jeden metr kwadratowy mieszkania kosztował około 9 tys. złotych.