Wraca sprawa Krzysztofa Kononowicza. Prokuratura Krajowa podjęła decyzję

Sprawa obejmowała podejrzenie fizycznego i psychicznego znęcania się

Prokuratura nie stwierdziła znamion czynu zabronionego

Analizowano m.in. opiekę nad Kononowiczem i materiały publikowane w internecie

Postępowanie zostało formalnie umorzone

Sprawę nadzoruje Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej

Badana jest zasadność i moment podjęcia decyzji o umorzeniu

Krzysztof Kononowicz zmarł 6 marca 2025 roku w wieku 62 lat

Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe umorzyła śledztwo dotyczące podejrzenia znęcania się nad Krzysztofem Kononowiczem. Postępowanie obejmowało okres od grudnia 2022 roku do marca 2025 roku i dotyczyło podejrzenia fizycznego oraz psychicznego znęcania się nad osobą chorą umysłowo. Jak przekazano, w toku śledztwa nie stwierdzono znamion czynu zabronionego.

Śledztwo koncentrowało się na okolicznościach życia Krzysztofa Kononowicza w ostatnich latach, w tym na kwestiach związanych z opieką nad nim. Prokuratura badała również materiały publikowane w internecie, w tym kontrowersyjne nagrania zamieszczane na platformie YouTube, które wzbudzały zainteresowanie opinii publicznej. Według ustaleń śledczych przeprowadzona analiza nie potwierdziła, aby doszło do przestępstwa. W konsekwencji zapadła decyzja o umorzeniu postępowania.

Decyzja prokuratury rejonowej nie kończy jednak definitywnie sprawy. Po interwencji dziennikarzy Radia Zet, sprawą zajęła się Prokuratura Krajowa. Jak poinformowano, postępowanie objęto nadzorem. – Prokurator obecnie zapoznaje się z aktami i ocenia przebieg postępowania, a także prawidłowość podjętej decyzji merytorycznej. Będzie analizował, czy decyzja o umorzeniu śledztwa była w pełni prawidłowa, a także czy nie była przedwczesna – przekazała RadioZET.pl prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.

Krzysztof Kononowicz zmarł w czwartek, 6 marca 2025 roku, nad ranem. Miał 62 lata. Jego śmierć nastąpiła w trakcie prowadzonego jeszcze wówczas postępowania przygotowawczego. Od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W styczniu trafił do szpitala, a następnie został przeniesiony do hospicjum, gdzie spędził ostatnie tygodnie życia. Krzysztof Kononowicz został pochowany 12 marca na cmentarzu parafialnym św. Andrzeja Boboli w Białymstoku. Była to skromna uroczystość, którą poprowadził ksiądz. Kononowicza żegnali fani z całej Polski. Głównie byli to ludzie młodzi, choć nie brakowało osób starszych. - Lubił pogadać. Miał swoje problemy, które z czasem się pogłębiały. Wiem, że zdobył dużą popularność, w internecie i że wiele osób się z niego wyśmiewało. Ja lubiłam go, bo to był dobry człowiek, który muchy by nie skrzywdził - powiedziała naszemu reporterowi pani Barbara z Białegostoku.