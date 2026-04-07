Schował się w zabudowie spłuczki. Wpadł przez wystającą stopę

Jacek Chlewicki
2026-04-07 13:15

Łomżyńscy policjanci w ciągu jednego weekendu zatrzymali cztery osoby poszukiwane przez sądy. Jeden z mężczyzn próbował uniknąć odpowiedzialności w wyjątkowo nietypowy sposób – ukrył się w zabudowie spłuczki toalety. Wszyscy zatrzymani trafili już do zakładów karnych.

Autor: KMP Łomża/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze z Łomży każdego dnia prowadzą działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Miniony weekend przyniósł cztery takie zatrzymania. Jako pierwszy w ręce policjantów wpadł 44-letni mieszkaniec Łomży. Mężczyzna był skazany za oszustwa i miał do odbycia karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Kolejnym zatrzymanym był 28-latek z gminy Śniadowo. Poszukiwany na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży, odpowie za udział w bójce. Zasądzono wobec niego karę półtora roku więzienia.

Ukrył się w spłuczce toalety

Do najbardziej nietypowego zatrzymania doszło w piątek rano w Nowogrodzie. Krótko po godzinie 6 policjanci zapukali do jednego z domów, szukając 46-latka poszukiwanego listem gończym.

Kobieta, która otworzyła drzwi, twierdziła, że mężczyzna wyjechał dzień wcześniej do pracy za granicę. Funkcjonariusze nabrali jednak podejrzeń, gdy podczas rozmowy usłyszeli hałas dochodzący z łazienki.

Pomieszczenie początkowo wydawało się puste. Po chwili policjanci zauważyli jednak, że z zabudowy spłuczki, tuż nad deską sedesową, wystaje stopa. Po jej otwarciu okazało się, że w środku ukrywał się poszukiwany 46-latek.

Mężczyzna był ścigany przez Sąd Rejonowy w Suwałkach. Do odbycia miał 4 miesiące więzienia za jazdę pomimo cofniętych uprawnień.

Zatrzymanie także w Wielkanoc

Do kolejnego zatrzymania doszło w Wielkanocny poranek. Policjanci ujęli 24-letniego mężczyznę, który był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Łomży. Skazano go na 10 miesięcy pozbawienia wolności za rozbój.

Wszyscy zatrzymani zostali już doprowadzeni do zakładów karnych, gdzie odbędą zasądzone kary.

