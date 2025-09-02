8 września w Hotelu Gołębiewski przy ul. Pałacowej 7 w Białymstoku odbędzie się casting do kolejnej edycji „Must Be the Music”. To wydarzenie otwiera ogólnopolską trasę przesłuchań. W kolejnych dniach uczestnicy będą mogli zaprezentować się także w innych miastach:

14 września – Wrocław, Hotel Mercure Wrocław Centrum, plac Dominikański 1

15 września – Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, plac Sławika i Antalla 1

21 września – Sopot, Sheraton Sopot Hotel, ul. Powstańców Warszawy 10

Organizatorzy podkreślają, że udział w castingu jest otwarty dla wszystkich – zarówno wokalistów, zespołów i duetów, jak i instrumentalistów. Mogą zgłaszać się zarówno amatorzy, jak i doświadczeni muzycy. Podczas przesłuchań można wykonać własne utwory lub covery znanych piosenek.

Czytaj też: Barokowa perła Białegostoku. Pałac Branickich to największa atrakcja turystyczna miasta

Droga do kariery

Historia poprzednich edycji pokazuje, że udział w programie może być początkiem profesjonalnej kariery. Ostatni zwycięzcy – duet Alien x Majtis – zdobywają obecnie popularność na listach przebojów. Ich single „VIP” i „Tajfun” mają już miliony odtworzeń. Popularność zyskali także inni finaliści programu, m.in. Kuba&Kuba, Dawid Dubajka, Bonaaventura czy Weronika Ryba.

Zobacz też: AI wskazała polską stolicę zakochanych. "Miłość zapisana w murach"

Informacja o kolejnej edycji „Must Be the Music” została ogłoszona podczas finału poprzedniej serii. Prowadząca Patricia Kazadi zapowiedziała wtedy, że program powróci na antenę Polsatu wiosną. Nowe odcinki mają ponownie zaprezentować szerokie spektrum muzycznych talentów.

Szroeder odpiera zarzuty, że jest surową jurorką. Ma faworytów w "Must Be The Music"! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.