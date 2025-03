Mieli przed sobą piękne życie

"Na zmianę płaczę i kłócę się z Bogiem". W tragicznym wypadku pod Białymstokiem zginęła malutka Nadia i jej tata Paweł

Andrzej Zeller (67 l.) z Białegostoku płacze od 3 dni. - Ciągle nie umiem w to uwierzyć. Na zmianę płaczę i kłócę się z Bogiem. Moja prawnusia, Nadia (1 l.+) 22 marca skończyłaby roczek. Wszystko bym oddał, by być jej miejscu. To ona powinna nadal żyć... - rozpacza ściskając w dłoniach zdjęcie ukochanej prawnuczki. Nadia i jej tata Paweł zginęli w tragicznym wypadku, do którego doszło niedaleko Białegostoku.