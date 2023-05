Policjant z Siemiatycz ranny podczas interwencji domowej. Trafił do szpitala

W czwartek (25.05) na ul. Wierzbowej w Białymstoku doszło do śmierci 24-letniego mężczyzny. - Przed 6 dostaliśmy informację o mężczyźnie, który biegał po ulicy, wbiegał pod samochody i próbował do nich wsiadać - informuje podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskich policjantów. Niestety doszło do śmierci mężczyzny. - W trakcie wykonywanych czynności mężczyzna stracił przytomność i funkcje życiowe. Niestety pomimo podjętych czynności ratunkowych jego życia nie udało się uratować - dodaje podinspektor Krupa.

- Ustalamy szczegółowy przebieg całej interwencji. Na miejscu jest prokurator nadzorujący czynności - przekazał nam rzecznik prasowy.

Białystok. Mężczyzna wysiadł z auta i runął na ziemię. Dramatyczna akcja ratunkowa