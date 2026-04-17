Seria podpaleń w Białymstoku. 67-latek zatrzymany

zatrzymany to 67-letni mieszkaniec Białegostoku

podejrzany o serię podpaleń kontenerów na śmieci

pożary miały miejsce w centrum miasta na początku kwietnia

straty przekraczają 40 tys. zł

Do pierwszego zdarzenia doszło na początku kwietnia w centrum Białegostoku. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o pożarze, w wyniku którego spłonęło sześć kontenerów na śmieci oraz wiata, pod którą były ustawione.

Kilka dni później, w środku nocy, dyżurny białostockiej komendy ponownie odebrał zgłoszenia o płonących kontenerach w kilku miejscach w centrum miasta. Tym razem ogień spowodował większe zniszczenia – oprócz pojemników na odpady uszkodzona została elewacja budynku, klimatyzator oraz kamery monitoringu.

Łączne straty oszacowano na ponad 40 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się kryminalni z białostockiej „jedynki”. Dzięki analizie nagrań z monitoringu ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 67-letni mieszkaniec Białegostoku. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zniszczenia mienia.

Na wniosek śledczych sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Pożar autobusu na Wawrze

