Niebezpieczna pogoda we wtorek. IMGW alarmuje mieszkańców wschodniej Polski

Jacek Chlewicki
2026-04-07 7:57

We wtorek (7.04) mieszkańcy wschodniej i części centralnej Polski muszą przygotować się na ekstremalnie trudną pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Autor: Wygenerowane przez AI

Alerty obejmują przede wszystkim wschodnią część kraju. Ostrzeżenia wydano dla całych województw: lubelskiego, podlaskiego oraz części województw:

  • mazowieckiego
  • warmińsko-mazurskiego
  • świętokrzyskiego
  • podkarpackiego

Wichury mają utrzymać się do godziny 19.

Jak silny będzie wiatr?

Według prognoz:

  • średnia prędkość wiatru wyniesie od 55 do 70 km/h
  • w porywach może osiągnąć nawet 85 km/h

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one prowadzić do szkód materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

W związku z prognozowanymi warunkami warto zachować szczególną ostrożność. Służby zalecają:

  • zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach
  • unikanie parkowania pod drzewami i liniami energetycznymi
  • ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni
  • zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów
  • śledzenie komunikatów pogodowych i ostrzeżeń służb

W przypadku pogorszenia warunków należy unikać wychodzenia z domu, jeśli nie jest to konieczne.

Wichura zabiła w Rabce 3 osoby
IMGW