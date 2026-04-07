Niebezpieczna pogoda we wtorek. IMGW alarmuje mieszkańców wschodniej Polski

Alerty obejmują przede wszystkim wschodnią część kraju. Ostrzeżenia wydano dla całych województw: lubelskiego, podlaskiego oraz części województw:
- mazowieckiego
- warmińsko-mazurskiego
- świętokrzyskiego
- podkarpackiego
Wichury mają utrzymać się do godziny 19.
Jak silny będzie wiatr?
Według prognoz:
- średnia prędkość wiatru wyniesie od 55 do 70 km/h
- w porywach może osiągnąć nawet 85 km/h
IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one prowadzić do szkód materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
W związku z prognozowanymi warunkami warto zachować szczególną ostrożność. Służby zalecają:
- zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach
- unikanie parkowania pod drzewami i liniami energetycznymi
- ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni
- zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów
- śledzenie komunikatów pogodowych i ostrzeżeń służb
W przypadku pogorszenia warunków należy unikać wychodzenia z domu, jeśli nie jest to konieczne.