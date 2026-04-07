Niebezpieczna pogoda we wtorek. IMGW alarmuje mieszkańców wschodniej Polski

Alerty obejmują przede wszystkim wschodnią część kraju. Ostrzeżenia wydano dla całych województw: lubelskiego, podlaskiego oraz części województw:

mazowieckiego

warmińsko-mazurskiego

świętokrzyskiego

podkarpackiego

Wichury mają utrzymać się do godziny 19.

Czytaj też: To danie z Podlasia robi furorę. Ten detal budzi emocje

Jak silny będzie wiatr?

Według prognoz:

średnia prędkość wiatru wyniesie od 55 do 70 km/h

w porywach może osiągnąć nawet 85 km/h

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one prowadzić do szkód materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Czytaj też: Litwini masowo tankują w Polsce. Kolejki na stacjach w Sejnach

W związku z prognozowanymi warunkami warto zachować szczególną ostrożność. Służby zalecają:

zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach

unikanie parkowania pod drzewami i liniami energetycznymi

ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni

zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

śledzenie komunikatów pogodowych i ostrzeżeń służb

W przypadku pogorszenia warunków należy unikać wychodzenia z domu, jeśli nie jest to konieczne.