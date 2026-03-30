To danie z Podlasia robi furorę. Ten detal budzi emocje

Jacek Chlewicki
2026-03-30 11:21

Kuchnia Podlasia coraz mocniej zaznacza swoją obecność na kulinarnej mapie kraju. Jedno z tradycyjnych dań regionu w ostatnim czasie zyskuje szczególną popularność. Nie wszyscy jednak podchodzą do niego z entuzjazmem.

Autor: Wygenerowane przez AI

Kiszka ziemniaczana to jedno z najbardziej charakterystycznych dań Podlasia. Przygotowywana jest z tartych ziemniaków, boczku i cebuli, a następnie pieczona do uzyskania chrupiącej skórki i miękkiego wnętrza. Choć przez lata była kojarzona głównie z kuchnią domową, dziś przeżywa swój renesans. Coraz więcej osób sięga po tradycyjne przepisy, a regionalne potrawy wracają do łask.

Danie pojawia się w ofertach lokali gastronomicznych także poza Podlasiem. W internecie można znaleźć coraz więcej przepisów i nagrań pokazujących, jak je przygotować. To efekt mody na kuchnię regionalną oraz poszukiwania autentycznych smaków, które nie są przetworzone i bazują na prostych składnikach.

Mimo popularności, nie każdy decyduje się spróbować tego dania. Powodem jest sposób jego przygotowania – kiszka ziemniaczana tradycyjnie pieczona jest w naturalnym jelicie wieprzowym, co dla części osób stanowi barierę. Dla innych jest to jednak element, który nadaje potrawie wyjątkowy smak i wpisuje się w jej tradycyjny charakter.

Rosnące zainteresowanie kiszką ziemniaczaną pokazuje, że Podlasie ma duży potencjał kulinarny. Region coraz częściej kojarzony jest nie tylko z przyrodą, ale także z unikalną kuchnią.

