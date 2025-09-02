KAS przeprowadziła kontrolę w dwóch lokalach na terenie Łomży.

Mundurowi zabezpieczyli łącznie 8 nielegalnych automatów do gier.

W pierwszym salonie znaleziono też blisko 9 tys. zł i notatki z rozliczeniami.

20-letnia kobieta, która nadzorowała działalność, usłyszała zarzut pomocnictwa.

W drugim lokalu zatrzymano 58-latka grającego na automacie – grozi mu grzywna.

Organizatorom nielegalnych gier hazardowych grozi 100 tys. zł kary za każdy automat.

Nielegalne salony gier w Łomży zlikwidowane przez KAS

Funkcjonariusze łomżyńskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w nielegalny hazard. W Łomży zlikwidowano dwa salony, w których urządzano gry na automatach wbrew obowiązującym przepisom. Podczas działań kontrolnych funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili łącznie 8 nielegalnych automatów do gier, gotówkę oraz telefony komórkowe. Sprawdzone zostały dwa lokale, w których prowadzono nielegalny proceder.

W pierwszym punkcie zabezpieczono cztery maszyny do gier, niemal 9 tys. zł w gotówce oraz dwa telefony komórkowe. Mundurowi natrafili również na notatki z zapiskami dotyczącymi rozliczeń za gry. Część pieniędzy była ukryta w koszu na śmieci. Lokal nadzorowała 20-letnia kobieta, która selekcjonowała klientów za pomocą monitoringu oraz elektrozamka otwieranego zdalnie. - 20-latka usłyszała zarzut pomocnictwa w prowadzeniu gier hazardowych wbrew przepisom. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3 - przekazał kom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS, Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku.

W drugim salonie również zabezpieczono cztery nielegalne automaty. Na miejscu zastano 58-letniego mężczyznę, który brał udział w grze hazardowej. Zgodnie z prawem grozi mu grzywna za uczestnictwo w nielegalnej rozrywce.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że oprócz odpowiedzialności karnej, organizatorzy nielegalnych gier muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi. Zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych, kara pieniężna wynosi aż 100 tys. zł za każdy zabezpieczony automat.

