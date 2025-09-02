Nielegalny hazard w Łomży. Funkcjonariusze KAS przeprowadzili kontrolę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-02 7:39

Funkcjonariusze łomżyńskiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali w Łomży dwa nielegalne salony gier hazardowych. Zabezpieczono osiem automatów, gotówkę oraz telefony komórkowe. Zatrzymana 20-latka usłyszała zarzut pomocnictwa, a jednemu z graczy grozi grzywna.

Nielegalny hazard w Łomży. Funkcjonariusze KAS przeprowadzili kontrolę

i

Autor: Podlaska KAS/ Materiały prasowe
  • KAS przeprowadziła kontrolę w dwóch lokalach na terenie Łomży.
  • Mundurowi zabezpieczyli łącznie 8 nielegalnych automatów do gier.
  • W pierwszym salonie znaleziono też blisko 9 tys. zł i notatki z rozliczeniami.
  • 20-letnia kobieta, która nadzorowała działalność, usłyszała zarzut pomocnictwa.
  • W drugim lokalu zatrzymano 58-latka grającego na automacie – grozi mu grzywna.
  • Organizatorom nielegalnych gier hazardowych grozi 100 tys. zł kary za każdy automat.

Nielegalne salony gier w Łomży zlikwidowane przez KAS

Funkcjonariusze łomżyńskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w nielegalny hazard. W Łomży zlikwidowano dwa salony, w których urządzano gry na automatach wbrew obowiązującym przepisom. Podczas działań kontrolnych funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili łącznie 8 nielegalnych automatów do gier, gotówkę oraz telefony komórkowe. Sprawdzone zostały dwa lokale, w których prowadzono nielegalny proceder.

W pierwszym punkcie zabezpieczono cztery maszyny do gier, niemal 9 tys. zł w gotówce oraz dwa telefony komórkowe. Mundurowi natrafili również na notatki z zapiskami dotyczącymi rozliczeń za gry. Część pieniędzy była ukryta w koszu na śmieci. Lokal nadzorowała 20-letnia kobieta, która selekcjonowała klientów za pomocą monitoringu oraz elektrozamka otwieranego zdalnie. - 20-latka usłyszała zarzut pomocnictwa w prowadzeniu gier hazardowych wbrew przepisom. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3 - przekazał kom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS, Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Zobacz też: Pijany pracownik napadł na swojego szefa. Okładał go drewnianym kijem. Pan Jan walczy o życie!

W drugim salonie również zabezpieczono cztery nielegalne automaty. Na miejscu zastano 58-letniego mężczyznę, który brał udział w grze hazardowej. Zgodnie z prawem grozi mu grzywna za uczestnictwo w nielegalnej rozrywce.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że oprócz odpowiedzialności karnej, organizatorzy nielegalnych gier muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi. Zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych, kara pieniężna wynosi aż 100 tys. zł za każdy zabezpieczony automat.

Super Express Google News
Policja rozbiła nielegalny salon gier! Zabezpieczono automaty i gotówkę
Sonda
Czy znając miejsce pobytu poszukiwanego przestępcy, poinformowałbyś policję?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA ŁOMŻA
HAZARD
ŁOMŻA