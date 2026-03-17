Nowoczesny system antydronowy na granicy z Białorusią. Kosztowna inwestycja w Krynkach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-17 10:37

Na polsko-białoruskiej granicy zaczął funkcjonować nowoczesny system do wychwytywania i neutralizowania bezzałogowców. W Ozieranach Wielkich, na terenie gminy Krynki, oficjalnie zaprezentowano pierwszy moduł tej technologii, zintegrowany już z istniejącą zaporą. Uruchomienie infrastruktury pochłonęło ponad 60 milionów złotych i stanowi kluczowy krok w uszczelnianiu wschodnich rubieży państwa.

Nowa technologia przy granicy z Białorusią. Inwestycja za 60 mln zł

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe
  • nowy sprzęt do walki z bezzałogowcami funkcjonuje już przy wschodniej granicy Polski
  • wartość całego przedsięwzięcia przekracza kwotę 60 milionów złotych
  • infrastruktura potrafi namierzać obiekty znajdujące się w odległości nawet kilkuset kilometrów
  • formacje graniczne zyskają formalne prawo do niszczenia maszyn od sierpnia 2025 roku
  • do tej pory w ochronę polsko-białoruskiego pogranicza zainwestowano w sumie około 3 miliardy złotych

Nowoczesna sieć zabezpieczeń opiera się na wydajnych radarach i specjalistycznych skanerach radiowych, dzięki którym możliwe jest szybkie rozpoznawanie oraz fizyczne unieszkodliwianie wrogich maszyn latających. Mundurowi prowadzą nieprzerwany, całodobowy nadzór przestrzeni powietrznej, a docelowe uprawnienia do strącania dronów wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2025 roku.

„Chcemy uruchomić kilka modułów do wykrywania dronów w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Do tego potrzebne jest stabilne finansowanie z programu SAFE” – powiedział minister Marcin Kierwiński.

Ochrona granicy z Białorusią to wielomiliardowe nakłady

Zabezpieczenie newralgicznego odcinka oddzielającego Polskę od Białorusi wygenerowało do tej pory gigantyczne koszty sięgające niemal 3 miliardów złotych. Wdrażana obecnie tarcza antydronowa nie zatrzyma się wyłącznie na jednym rejonie, ponieważ plany zakładają jej stopniowe wdrażanie na całym wschodnim pasie, a w przyszłości także na granicy morskiej.

„Pierwszy element systemu działa już w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Chcemy rozszerzyć to rozwiązanie na cały odcinek wschodni i na granicę morską” – podkreślił wiceminister Czesław Mroczek.

STRAŻ GRANICZNA