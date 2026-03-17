Nowoczesny system antydronowy na granicy z Białorusią. Kosztowna inwestycja w Krynkach

Nowoczesna sieć zabezpieczeń opiera się na wydajnych radarach i specjalistycznych skanerach radiowych, dzięki którym możliwe jest szybkie rozpoznawanie oraz fizyczne unieszkodliwianie wrogich maszyn latających. Mundurowi prowadzą nieprzerwany, całodobowy nadzór przestrzeni powietrznej, a docelowe uprawnienia do strącania dronów wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2025 roku.

„Chcemy uruchomić kilka modułów do wykrywania dronów w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Do tego potrzebne jest stabilne finansowanie z programu SAFE” – powiedział minister Marcin Kierwiński.

Ochrona granicy z Białorusią to wielomiliardowe nakłady

Zabezpieczenie newralgicznego odcinka oddzielającego Polskę od Białorusi wygenerowało do tej pory gigantyczne koszty sięgające niemal 3 miliardów złotych. Wdrażana obecnie tarcza antydronowa nie zatrzyma się wyłącznie na jednym rejonie, ponieważ plany zakładają jej stopniowe wdrażanie na całym wschodnim pasie, a w przyszłości także na granicy morskiej.

„Pierwszy element systemu działa już w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Chcemy rozszerzyć to rozwiązanie na cały odcinek wschodni i na granicę morską” – podkreślił wiceminister Czesław Mroczek.