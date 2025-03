Odeszli z Rolnicy. Podlasie. Teraz pokazali, co robią. Kąśliwy komentarz internauty. "Zaraz biegunka"

Witam na naszym kanale. Od teraz będziemy nagrywali regularnie, więc zachęcam do lajkowania i subskrybowania, a dzisiaj napoicie ze mną moje cielaczki - w ten sposób Justyna zaprosiła widzów do oglądania najnowszego filmu na swoim kanale. Ona i jej mąż Łukasz po rezygnacji z serialu Rolnicy. Podlasie rozwijają swój kanał na YouTube: Justyna i Łukasz Rolnicy z Podlasia. Jeden z internautów postanowił skomentować najnowsze nagranie. Niestety zrobił to w dość wulgarny sposób - Pracuje na gospodarstwie i wiaderka po mleku są codziennie myte dwa razy dziennie. Po każdym pojeniu. Jestem ciekaw czy ty też dajesz Łukaszowi jedzenie z jednego talerza. Po co myć jak jutro też będzie jadł z niego. To higiena u cieląt. I w takim iglo powinien być jeden cielak no chyba że bliźniaki to ok. A tak to zaraz biegunka... w sumie widać jakie te igla w środku są zas*** - napisał internauta.

Pod komentarzem pojawiła się odpowiedź na ten zarzut: "Proszę ruszyć się trochę w świat Niemcy, Czechy, a nawet nasz rodzimy Kietrz. Nigdzie się wiaderek nie myje codziennie". Niestety Justyna i Łukasz ze wsi Ciemnoszyje muszą pogodzić się z tym, że publikując nagrania ze swojego gospodarstwa wystawiają się na krytyczne komentarze. Swoje kanały na YouTube mają także Andrzej z Plutycz oraz Emilia Korolczuk z Laszek, którzy regularnie muszą czytać nieprzychylne komentarze.

Justyna i Łukasz zrezygnowali z udziału w serialu Rolnicy. Podlasie po 4 sezonach. - Program wymuszał na nas wykonywanie prac wspólnie, prac, które tak naprawdę wykonujemy zazwyczaj osobno. Ja pracuję na gospodarstwie, pracuje z krówkami, mój mąż nie uczestniczy w tych pracach. Tutaj formuła wymuszała na nas tą wspólną pracę i gdzieś tam z czasem stawało się to coraz bardziej uciążliwe - wyznała Justyna. W tej chwili kanał Justyny i Łukasza ma 6,91 tys. subskrybentów. Wszystkie filmy, które do tej pory opublikowali, mają łącznie 526 746 wyświetleń.

