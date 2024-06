Rolnicy. Podlasie. Widz "przyczepił się" do Emilki. Obrzydliwa wiadomość. W jej obronie stanął inny bohater serialu

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk od lat narzeka na nachalnych, pijanych i często bezczelnych fanów, którzy naruszają jej prywatność, zaburzają spokój, a nawet bez pytania wchodzą na posesję. Gwiazda serialu o rolnikach z Podlasia czasami dostaje głupie i obraźliwe wiadomości od swoich fanów. Ostatnio pokazała jedną z takich wiadomości. Mężczyzna napisał do niej wiadomość na Messengerze. Trafiła ona do folderu "inne", więc Emilia odczytała ją z 3 tygodniowym opóźnieniem. Oto, co napisał jej dżentelmen: "Hej, co tam u Pani słychać?", a potem wobec braku odpowiedzi: "Śpisz zapijaczona czy co się dzieje?".

- Kiedy napisze do ciebie "fan", ale messenger wrzuci jego wiadomość do folderu "inne" i zobaczysz ją dopiero po trzech tygodniach... - podsumowała rolniczka.

Sytuacja zbulwersowała prawdziwych fanów Emilii Korolczuk, którzy jednym głosem mówią, że jest to po prostu chamskie zachowanie. W obronie Emilii staną inny bohater serialu - Maciej Sidorowicz z Kundzicz. - Też mam takich "fanów" i "fanki". Świat jest pełen ludzi chorych psychicznie, tak więc nie bierz tego do głowy. Kasować, blokować i niech sobie żyją w swoim świecie - napisał Maciek.

