Nowoczesny schron w centrum miasta. Zmieści 200 osób

Remont schronu przy ulicy Białówny w Białymstoku

zmodernizowany obiekt ochronny przy ulicy Białówny

finansowanie w postaci ponad 389 tysięcy złotych wsparcia oraz 500 tysięcy złotych z kasy miejskiej

kolejne 125 tysięcy złotych przeznaczone na systemy magazynowania energii

bezpieczne schronienie dla około dwustu mieszkańców

pula 12 milionów złotych zabezpieczona na tegoroczne odnowy kolejnych tego typu miejsc

Wnętrze schronu przeszło modernizację. W ramach przeprowadzonych prac zamontowano zupełnie nową stolarkę drzwiową, a także odświeżono systemy zaworów i specjalistyczną aparaturę odpowiedzialną za filtrowentylację powietrza. Miejsce to zyskało również nowoczesny system gromadzenia zasilania, na co lokalny samorząd wywalczył ekstra dofinansowanie rzędu 125 tysięcy złotych. Żeby sfinansować działania wewnątrz budynku, magistrat dołożył z własnej kieszeni aż pół miliona złotych. Ta bezpieczna przestrzeń o metrażu blisko dwustu metrów kwadratowych gwarantuje schronienie dla 200 osób. Sama konstrukcja pamięta jeszcze 1960 rok, a ostatnie poprawki przed obecnym wielkim remontem wprowadzono w niej zaledwie w 2023 roku.

„Dostosowanie, remonty i modernizacja gminnych budowli ochronnych, w tym obiektów zlokalizowanych w jednostkach oświatowych, jest jednym z naszych kluczowych zadań zaplanowanych na bieżący rok” – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – „Jest to niezwykle potrzebne, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, pozwala na skuteczniejszą ochronę ludności oraz dostosowuje infrastrukturę do współczesnych zagrożeń i obowiązujących standardów.”

Kolejne schrony w Białymstoku czekają na gruntowną modernizację

Obecnie urzędnicy dysponują już 22 szczegółowymi analizami stanu technicznego lokalnych miejsc ukrycia. Harmonogram na obecny rok zakłada stworzenie kompletnych akt i projektów naprawczych dla każdego z tych punktów na mapie miasta. Aby zrealizować ambitne plany odrestaurowania tego typu obiektów, zabezpieczono 12 milionów złotych.

