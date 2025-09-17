Schrony w Białymstoku. Gdzie się ukryć w razie zagrożenia?

W obliczu rosnących napięć geopolitycznych i nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, temat schronów i miejsc ewakuacji w Białymstoku nabiera szczególnego znaczenia. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” podkreśla, że każdy z nas powinien wiedzieć, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia i jak zachować się w razie alarmu.

Ostatnie lata przyniosły wzrost zagrożeń – od dezinformacji i cyberataków po działania hybrydowe i możliwość ataków militarnych. Wojna za wschodnią granicą pokazuje, że sytuacja bezpieczeństwa w regionie może zmieniać się dynamicznie. W takich warunkach posiadanie planu awaryjnego, w tym wiedzy o lokalnych schronach, staje się kluczowe.

Schrony i miejsca ewakuacyjne mają zapewnić ochronę ludności cywilnej przed skutkami działań wojennych, ataków powietrznych czy katastrof. W Polsce system ochrony ludności działa na co dzień, a w razie wprowadzenia stanu wojennego automatycznie przekształca się w obronę cywilną.

Choć miasto Białystok dysponuje infrastrukturą, która w razie potrzeby może być wykorzystywana jako miejsca schronienia, każdy mieszkaniec powinien indywidualnie sprawdzić najbliższą lokalizację. Szczegółowe listę schronów, miejsc ukrycia oraz miejsc doraźnego schronienia (MDS) znajdziecie na stronie Schrony schrony.straz.gov.pl. Najczęściej są to piwnice, parkingi podziemne i specjalnie przygotowane pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej.

Schrony zaznaczone są na mapie czerwonym kolorem. Teoretycznie zapewniają one największą ochronę w razie zagrożenia. Schrony w Białymstoku znajdują się m.in. w następujących lokalizacjach.

aleja Józefa Piłsudskiego 15

ul. Nowy Świat 13

ul. Krakowska 3/1

ul. Kalinowskiego 4

ul. Kalinowskiego 2

ul. Sienkiewicza 84

ul. Pogodna 63/1

ul. Wołodyjowskiego 5

ul. Waszyngtona 25

Gdzie szukać schronów?

Zgodnie z wytycznymi rządowymi, informacje o lokalizacji schronów można uzyskać:

w urzędzie gminy lub urzędzie miasta,

w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej,

na stronie gov.pl/kgpsp.

Schrony są oznaczone specjalnym znakiem graficznym, który ułatwia ich szybkie zlokalizowanie. W sytuacji, gdy nie ma możliwości dotarcia do wyznaczonego miejsca, zaleca się pozostanie w domu – w centralnych pomieszczeniach, z dala od okien, przy ścianach nośnych.

Jakie miejsca mogą pełnić funkcję schronienia?

Nie zawsze są to tylko specjalnie wybudowane schrony. Bezpieczne mogą okazać się także:

piwnice i garaże podziemne,

tunele i przejścia podziemne,

najniższe kondygnacje budynków,

a nawet zwykłe zagłębienia terenu, które dają lepszą ochronę niż otwarta przestrzeń.

Jak przygotować się na sygnał alarmowy?

W razie zagrożenia o niezbędnych działaniach poinformują syreny, komunikaty w radiu, telewizji, internecie czy alerty RCB wysyłane na telefony komórkowe. Po usłyszeniu alarmu należy udać się do najbliższego miejsca schronienia, zabierając plecak ewakuacyjny, dokumenty oraz podstawowe rzeczy do przetrwania.