Oszczędzanie na zakupach nie musi być trudne. 10 sprawdzonych zasad

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-07-03 10:16

Mimo że wskaźnik inflacji spada, ceny w sklepach nadal dają się we znaki. Codzienne sprawunki wciąż stanowią poważne obciążenie dla naszych portfeli. Podpowiadamy, jak zmienić swoje przyzwyczajenia, by kupować to, czego potrzebujemy, a jednocześnie zachować więcej pieniędzy.

Wcale nie musimy odmawiać sobie wszystkiego, by realnie poprawić stan swoich finansów. Wprowadzenie w życie drobnych zmian w sposobie robienia zakupów może zaowocować oszczędnościami rzędu kilkuset złotych w perspektywie miesiąca. Biorąc pod uwagę aktualne koszty jedzenia i chemii gospodarczej, każdy zaoszczędzony grosz jest na wagę złota. Warto poznać sprawdzone metody na mniejsze rachunki w sklepach.

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Nawet jeśli część z tych rozwiązań brzmi banalnie, ich regularne stosowanie przynosi wymierne korzyści finansowe. W naszej galerii zebraliśmy 10 niezawodnych wskazówek, które pomogą zatrzymać więcej gotówki podczas każdej wizyty w supermarkecie.

Uśmiechnięta kobieta z koszykiem i smartfonem w markecie. O zasadach oszczędzania na zakupach czytaj w SE Białystok.
Galeria zdjęć 11
Tak wygląda Lidl na Litwie. Polscy kibicie poszli na zakupy
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OSZCZĘDZANIE