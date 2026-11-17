Liczący sobie mniej więcej rok żubr znalazł się w ogromnych tarapatach, gdy zablokował się pomiędzy dwoma pniami brzóz i stracił możliwość samodzielnego wyswobodzenia się. Na uwięzionego osobnika natknął się leśniczy o imieniu Michał, który od razu zaalarmował swoich kolegów po fachu.

Cała sytuacja rozegrała się na obszarze Puszczy Białowieskiej. Do działań mających na celu oswobodzenie zwierzęcia włączyli się leśnicy reprezentujący Nadleśnictwo Hajnówka, a także personel Białowieskiego Parku Narodowego.

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Uratowanie młodego osobnika wymagało radykalnych kroków, dlatego ratownicy musieli wyciąć jedno z blokujących go drzew. Przedstawiciele Nadleśnictwa Hajnówka poinformowali o pełnym sukcesie przeprowadzonej interwencji. Gdy tylko żubr odzyskał swobodę, skierował się w stronę licznego stada, a leśnicy liczą na jego błyskawiczny powrót do dobrej kondycji.

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